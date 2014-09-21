کلنگ بیمارستان تخصصی سرطان در ری بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آیت الله محمد محمدی ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، حجت‌الاسلام سید علی شاهچراغی امام جمعه شهرری، سید حسین هاشمی استاندار تهران و فرماندار ویژه ری کلنگ بیمارستان تخصصی سرطان کشور بر زمین خورد.

قرار است بیمارستان تخصصی 224 تختخوابی در زمینی به مساحت 11 هزار متر مربع در ملک موقوفه روحانی نژاد شهرری و با هدف ارائه پیشرفته ترین خدمات درمانی در حوزه سرطان احداث می شود.

این بیمارستان در ضلع شرقی آستان مقدس حرم عبدالعظیم حسنی (ع) واقع شده است.