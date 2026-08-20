سمیه ملاحی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: براساس آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، آسمان گلستان از امروز چهارشنبه تا صبح شنبه، نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر و شب فردا تا روز شنبه، با تقویت جریانات مرطوب شمالی، بر شدت بارش‌ها افزوده خواهد شد و این بارش‌ها در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی و همچنین نواحی شرقی استان از شدت بیشتری برخوردار است.

کارشناس هواشناسی گلستان با هشدار نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، از شهروندان خواست از نزدیک شدن و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

ملاحی همچنین از کاهش سه تا پنج درجه‌ای دمای هوا در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد و گفت: این کاهش دما در کنار افزایش ناپایداری‌های جوی، شرایط متفاوتی را برای روزهای پایانی هفته در استان رقم خواهد زد.

وی با اشاره به مواج شدن دریای خزر از شب پنجشنبه تا شنبه، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامساعد دریا، شهروندان و گردشگران از شنا کردن و انجام فعالیت‌های دریایی در این مدت خودداری کنند.