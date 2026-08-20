تشریح مجازات مراکزی که سقط غیرقانونی انجام می دهند

علیرضا رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سقط جنین در کشور تنها در چارچوب‌های قانونی و فرآیند مشخص‌شده امکان‌پذیر است، گفت: در صورت مشاهده سقط غیرقانونی در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، از لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مطب تا معرفی فرد متخلف به قوه قضاییه، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

سقط جنین خارج از چارچوب قانونی ممنوع است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به ابعاد قانونی و شرعی موضوع سقط جنین در کشور اظهار کرد: سقط جنین در ایران ممنوع است و تنها در مواردی که در چارچوب قانونی تعریف شده باشد، امکان صدور مجوز وجود دارد.

وی افزود: برای مواردی که نقص یا معلولیت جنین تشخیص داده می‌شود، فرآیند مشخصی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضاییه و وزارت بهداشت پیش‌بینی شده است و صدور مجوز نیز تابع شرایط و محدودیت‌های مشخص، از جمله سن بارداری، است.

آمار سقط‌های غیرقانونی قابل اتکا نیست

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به دشواری برآورد دقیق سقط‌های غیرقانونی، گفت: آمارهایی که درباره سقط جنین غیرقانونی منتشر می‌شود، به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات، لزوماً قابل اتکا نیست.

رئیسی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این موارد خارج از مراکز درمانی و در منازل انجام می‌شود، نسبت به عوارض ناشی از مصرف داروهای غیرمجاز هشدار داد و گفت: خونریزی و سایر عوارض جدی می‌تواند در پی سقط‌های غیرقانونی رخ دهد و مواردی از مرگ و معلولیت نیز گزارش شده است.

«پویش نفس»؛ حمایت از خانواده‌های مردد

وی همچنین به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه فرهنگ‌سازی، آموزش و مشاوره اشاره کرد و گفت: «پویش نفس» در مراکز مختلف مستقر است و عمده فعالیت آن معطوف به خانواده‌هایی است که در مواجهه با یک بارداری درباره ادامه آن مردد هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: با ارائه مشاوره، راهنمایی و ایجاد اطمینان و حمایت از خانواده‌ها، تلاش می‌شود آنها تصمیم آگاهانه‌ای بگیرند و این برنامه تاکنون نیز در موارد متعددی موفق بوده است.

برخورد با مراکز متخلف

رئیسی با تأکید بر اینکه سقط غیرقانونی با برخورد جدی مواجه خواهد شد، گفت: وزارت بهداشت به مراکز و افرادی که تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند، تأکید کرده است که در صورت وقوع چنین مواردی و احراز تخلف، برخورد قاطع انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این برخوردها می‌تواند از لغو پروانه فرد متخلف و تعطیلی مطب آغاز شود و در ادامه، موضوع برای رسیدگی قانونی به قوه قضاییه معرفی خواهد شد.

تأکید بر نگاه حمایتی به خانواده‌ها

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نگاه این وزارتخانه به جنین و موضوع سقط، بر ضرورت تقویت برنامه‌های مشاوره‌ای و حمایتی برای خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: هدف از اقدامات فرهنگی و مشاوره‌ای، کمک به خانواده‌هایی است که درباره ادامه بارداری دچار تردید هستند تا با دریافت اطلاعات و حمایت لازم، تصمیم مناسب‌تری اتخاذ کنند.