اعلام آمادگی آلمان برای همکاری با عراق در جنگ با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از روند کنونی تحولات در عراق استقبال کرد و با تاکید بر جایگاه شورای امنیت و جامعه جهانی برای حمایت از دولت عراق در مقابله با داعش گفت: رویکرد شورای امنیت نماد مصمم بودن جامعه جهانی برای ریشهکنی این پدیده (داعش) است.
وزیر خارجه آلمان گفت: در بیانیه شورای امنیت دو نشانه مهم وجود دارد یکی از آنها خواست جامعه جهانی برای حمایت از دولت جدید عراق است که میتواند باعث سود رساندن به این کشور باشد و دوم هماهنگی با ائتلاف جهانی برای مبارزه با سازمانهای تروریستی از جمله داعش.
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که کشورش در ائتلاف جهانی برای مقابله با تروریسم شرکت خواهد کرد.
وی همچنین گفت تصمیم آلمان درباره آموزش و اعزام تجهیزات نظامی برای پیشمرگههای کرد عراق تصمیم سختی برای دولت آلمان بوده است.
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