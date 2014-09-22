به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارم از هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی فردا سه‌شنبه پیگیری می‌شود که برنامه ورزشکاران ایران در این روز به شرح زیر است:

تیراندازی:

* حسین باقری، پوریا نوروزیان، مهدی جعفری پویا: تفنگ بادی 10 متر مردان: ساعت 9 مقدماتی و ساعت 11:45 فینال

* شیوا فرح‌پور، بهاره جهان‌دار، مرضیه پرورش‌نیا: فینال تراپ زنان: ساعت 9

تیروکمان:

* میر کاظم‌پور، اسماعیل عبادی، مجید غیبی و مجید کیان‌زاده: کامپوند انفرادی و تیمی مردان از ساعت 10

* کامپوند انفرادی و تیمی زنان از ساعت 14:30

ژیمناستیک:

* انفرادی تمام اسباب فینال از ساعت 14:30 تا 20

قایقرانی:

* سید مجتبی شجاعی و امیر رهنما: روئینگ دو نفره مردان، رپه شاژ از ساعت 10

* روئینگ 4 نفره زنان، رپه شاژ از ساعت 10:40

* روئینگ تک نفره، محسن شادی از ساعت 10 دوچرخه‌سواری:

* محمد رجبلو: اومنیوم یک کیلومتر از ساعت 10:20

* محمد رجبلو: اومنیوم فلایینگ لپ از ساعت 16:48

* محمد رجبلو: اومنیوم امتیازی از ساعت 17:38

* یک‌چهارم‌ نهایی اسپرینت مردان از 17:08 ووشو:

* هانیه رجبی: تالوی زنان چانگ چوان از ساعت 11:10

* الهه منصوریان: مرحله نیمه نهایی 52 کیلوگرم ساندای زنان، از ساعت 19

* محسن محمد سیفی: مرحله نیمه نهایی 65 کیلوگرم ساندای مردان، از ساعت 19:40

* سجاد عباسی: مرحله نیمه نهایی 70 کیلوگرم ساندای مردان، از ساعت 19:40

* حمیدرضا لادور: مرحله نیمه نهایی 75 کیلوگرم ساندای مردان، از ساعت 19:40

جودو:

* تیمی مقدماتی (تیم ایران در نخستین دیدار به مصاف چین می‌رود) از ساعت 14، نیمه نهایی 16:30، فینال 20

شنا:

* آرشام میرزایی و احمدرضا جلالی: 50 متر آزاد، دور مقدماتی از ساعت 9، فینال از 19:05

* آریا نسیمی شاد و مهدی انصاری: 200 متر قورباغه، دور مقدماتی از ساعت 9، فینال از 19:43

شمشیربازی:

محمد رضایی، طاهر عاشوری، علی یعقوبیان، صادق عابدی: تیمی اپه، مقدماتی از ساعت 12، نیمه نهایی ساعت 15، فینال ساعت 19

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.