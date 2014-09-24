آغاز پخش «دولت مخفی» در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، «دولت مخفی» به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو در 28 قسمت 45 دقیقه‌ای در سه فصل، سال‌های دفاع مقدس و مقاومت اسرا در اردوگاه‌های رژیم بعث را به نمایش می‌گذارد، فصل اول و دوم «دولت مخفی» را حسن برزیده ساخته و بخش سوم آن را که به اردوگاه اسرا مربوط می‌شود، راما قویدل کارگردانی کرده است.

تصویربرداری بخش‌های شهری آن در شمال کشور و بخشهای مربوط به جنگ و اردوگاه اسرا نیز در تهران انجام گرفته است.



بازغی از بازیگران اصلی این سریال نقش سعید را بر عهده دارد، او از جوانان جنوب کشور است و پدرش با شروع جنگ مفقود می‌شود. او برای نجات جان بقیه اعضای خانواده، آنها را به شمال کشور می‌برد، اما خودش به جبهه برمی‌گردد و دائم بین جبهه و شمال کشور در رفت و آمد است تا این‌که در عملیاتی به اسارت درمی‌آید و بعد از آن ماجراهای زندگی سعید را در اردوگاه‌های عراقی خواهیم دید.

لاله اسکندری نیز در این سریال دفاع مقدسی نقش پروانه را بازی می‌کند، دختری که سعید به او علاقه دارد اما هر بار که این دو نفر تصمیم به ازدواج می‌گیرند، اتفاقی مانع ازدواج آنها می‌شود.

پژمان بازغی، لاله اسکندری، کاوه خداشناس، مریم بوبانی، سام درخشانی، علی اوسیوند، سعید داخ، مهدی صبایی، مهتاج نجومی، امیر آتشانی،هادی قمیشی، مریم سلطانی، کریم خودسیانی، محمدرضا رهبری، ابراهیم برزیده، مجید عبدالعظیمی، مهتاب شکریان، جواد صارمی، شهروز ابراهیمی، مهدی جعفری ، محمد فعلی، امیرحسین همتی،حسین توشه، مجتبی رجبی معمار، امیر حسین رحمی، روح الله کمانی، امیر حسین طالبی، محسن نبوی، مبین رستگار، بهروز قادری، فرهاد بشارتی و هنرمندان خردسال آرمیتا مرادی، سونیا اسپهرم و آندیا سیفی از بازیگران سریال «دولت مخفی» هستند.

فیلمنامه سریال را رحمان سیفی آزاد و داریوش ربیعی نوشته اند، از دیگر عوامل این سریال می‌توان به مدیر تولید: شهرام دانش‌پور، مدیر تصویربرداری: ایرج عاشوری، طراح صحنه و لباس: سعید ‌آهنگرانی، جانشین تولید: یعقوب جهانگیرفرد و محمود ریحان صفت، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیرصدابرداری:هادی معنوی‌پور، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هوشنگ قنواتی زاده و مهدی آقایی، منشی ‌صحنه: زهرا جعفری، فرحناز خسرو آبادی، مدیر تدارکات: فرامرز رضایی، تدوین: سیدمجید امامی‌گروه تدوین: مجید حسنی و مریم جلالی، صداگذار: مجید حسنی، جلوههای ویژه : سینا قویدل، تحقیق : ریحانه بهبودی و پروانه صالح و موسیقی متن: امیر توسلی اشاره کرد.