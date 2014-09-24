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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۱

خوروش در گفتگو با مهر:

سپاهان وضعیت حمودی را پیگیری می‌کند/ وکیل می‌گیریم

سپاهان وضعیت حمودی را پیگیری می‌کند/ وکیل می‌گیریم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: اگر مشکل سربازی علی حمودی برطرف نشود، سپاهان در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام داده و از بازیکن خود پشتیبانی می‌کند.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان پیش از دیدار با تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: شرایط ما بسیار خوب بوده و وضعیت بازیکنان بسیار مناسب است، تیم ما روز گذشته تمرین بسیار خوبی برگزار کرد و امروز نیز در تهران و زمین تمرینی هما به تمرین پرداخت.

وی افزود: خوشبختانه وضعیت احسان حاج‌صفی و محرم نویدکیا بهبود پیدا کرده و این دو بازیکن در حال حاضر بهتر از قبل هستند اما درباره اینکه آیا می‌توانند مقابل تراکتورسازی بازی کنند یا خیر، پزشکان نظر می‌دهند.

سرپرست سپاهان با بیان اینکه با بازگشت شریفی و کریمی، سپاهان با تیم کاملی راهی تبریز می‌شود، بیان داشت: سایت فدراسیون درباره مشکل سربازی این بازیکن خبری اعلام کرده و اگر این مسئله درست باشد، باشگاه به خوبی این مسئله را پیگیری می‌کند.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم که برای او وکیل بگیریم و از این طریق بازیکن خود را پشتیبانی کنیم تا مشکلات احتمالی را با پیگیری‌های خود برطرف کنیم.

خوروش درباره عملکرد تیمش مقابل تراکتورسازی و ارتباط دو باشگاه با یکدیگر نیز اضافه کرد: دیدارهای تراکتورسازی و سپاهان همیشه دیدارهای پرگل و خوبی به شمار می‌رفته و تماشاگران دو تیم نیز ارتباط بسیار خوبی با هم دارند که امیدوارم این ارتباط در ورزشگاه‌های ایران به عنوان یک الگو مطرح شود.

کد مطلب 2376973

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