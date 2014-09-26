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۴ مهر ۱۳۹۳، ۷:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

نسیمی شاد: مصدومیت انصاری اجازه نداد رکورد بزنیم

نسیمی شاد: مصدومیت انصاری اجازه نداد رکورد بزنیم

عضو تیم ملی شنای ایران با اشاره به مصدومیت انصاری گفت: این مصدومیت به ما ضربه زد وگرنه می‌توانستیم رکورد ملی را بزنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، آریا سیمی‌شاد در خصوص مسابقات امروز یادآور شد: امروز هم ٥٠ متر قورباغه داشتم و هم تیمى مختلط. در 50 متر قورباغه توانستم رکورد خودم را حدود ٢٠ صدم کاهش دادم و در تیمى زیادخوب نبودم و نتوانستم رکورد خودم را بزنم.

وی ادامه داد: به نظرم مسابقات خوب بود اما ما مى‌توانستیم خیلى بهتر از این باشیم و بخاطر کم تجربگى نتوانستیم رکوردهایى که در توانمان بود را شنا کنیم. مصدومیت انصارى خیلى به ما ضربه زد اگر انصارى مصدوم نمى‌شد ما نتیجه بهترى مى گرفتیم و حتی مى‌توانستیم به فینال صعود کنیم و رکورد ملى را کاهش بدیم.

این شناگر همچنین افزود: هدف بعدى ام بازی‌هاى آسیایى ٢٠١٩ است و امیدوارم در آن مسابقات با قدرت بیشترى حاضر شوم.

کد مطلب 2377700

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