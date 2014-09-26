زارع: نواب دویست بار وزنه 220 کیلویی را زده بود/ از عملکرد تیم راضی نیستم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، بهمن زارع بعد از مسابقه نواب نصیرشلال بیان کرد: نواب 200 دفعه وزنه 220 کیلویی را زده بود. اما یک مواقعی هست که جدای از حرکت فیزیکی باید از نظر روحی نیز ورزشکار آمادگی لازم را داشته باشد.

وی یادآور شد: جدول مسابقات به گونه‌ای بود که می‌توانستیم به مدال طلا برسیم. وقتی شانس و جدول به شما رو می‌کند باید تلاش کنید و یشترین استفاده را ببرید. ما هم از عملکرد وزنه برداری راضی نیستیم. مسابقه جای بی‌دقتی نیست. با این شرایط وضعیت ما برای مسابقات جهانی به هم ریخت.

سرمربی تیم ملی همچنین گفت: باید یک مدال به دست بیاید تا انگیزه ایجاد کند. با این شرایط چطور باید به این بچه ها انگیزه داد. ورزشکار خودش هم باید تلاش کند. ما ماه‌ها در اردو بوده ایم و اینجا باید نتیجه بگیریم ولی راحت فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.