سردار نقدی سلام رهبر انقلاب را به هنرمندان مقاومت رساند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با حضور خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس و جمعی از سیاسیون و اهالی سینما شب گذشته سوم مهرماه در برج میلاد برگزار شد.

انتقاد مدعوین و همچنین برخی خانواده شهدا از اظهارنظر عباس کیارستمی درباره شهدای دوران دفاع مقدس و همچنین حضور فاطمه مغنیه فرزند مبارز لبنانی عماد مغنیه و پسر ارشد سیدحسن نصرالله از مهمترین ویژگی های مراسم بود.

در این مراسم که اجرای آن را رسالت بوذری به عهده داشت چهره های شاخص سیاسی چون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین، بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی، محمد سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی، سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، جمعی از سرداران جنگ چون سردار محمد جباری، سردار حسین سلامی، سردار علی فضلی، در کنار حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما و جمعی از سینماگران حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم محمد خزاعی دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت روی صحنه آمد و گفت: امروز و پس از دو دهه از آن روزها به برکت نفوس مطهر شهدا و ایثارگران، بازار هنر و خاصه سینمای مقاومت گرم است.

دبیر این دوره از جشنواره فیلم مقاومت با خواندن شعری ادامه داد:

ای جماعت! جنگ یک آیینه است

هفته تاریخ را آدینه است

لحظه ای از این همیشه بگذریم

اندر این آیینه خود را بنگریم

وی در سخنانی اشاره کرد: روزگاری نقل هنر مقاومت اینچنین بود. تعداد اندک از شیرمردانی که در ادامه خطوط آسمانی نبرد، پا به سرزمین هنر گذاشته بودند و در این بهشت، حقیقت نا تمام را می جستند. امروز و پس از دو دهه از آن روزها به برکت نفوس مطهر شهدا و ایثارگران، بازار هنر و خاصه سینمای مقاومت گرم است. امروز چه بسیارند سینماگرانی که کمر همت بسته اند و سالک جاده های آسمانی شده اند و با خلاقیت و سرمایه ای از جان و روانشان، مظلومان جهان را یاری می دهند و در برابر هرآنچه پلیدی است می ایستند.

خزاعی تاکید کرد: اگرچه در این مسیر پرتلاطم به خاطر عقاید و شعارهایتان بعضی ها از شما اجتناب کنند و در شب نشینی های شبه روشنفکری شان شما را به سخره بگیرند اما بدانید عده ای باید حریم انقلاب را حفظ کنند و آنان در حقیقت همین سینماگران عرصه مقاومت و انقلاب و مرزبانان فرهنگی کشور هستند. برگزاری جشنواره موضوعی، آن هم به وسعت و پنهای مفهوم مقاومت در شرایط فعلی همانند فیلم ساختن در این عرصه ها، کاری سخت و انصافا طاقت فرساست. رتق و فتق امور تکراری و جاری روزمره، نامهربانی ها و ناملایمات اجتناب ناپذیر و همه و همه که شما از من به آن آگاهترید، اما بهشت را به بها می دهند نه به بهانه...

دبیر جشنواره مقاومت عنوان کرد: اگر رهبر انقلاب ثبت و زنده نگاه داشتن دفاع مقدس و یاد شهدا را همسنگ جهاد ارزیابی کردند، یقینا ثواب و شأن این جهاد در پس همین سختی ها و طعنه های دنیوی است. جشنواره سیزدهم در شرایطی برگزار گردید که حوادث بین المللی اخیر و تنش های منطقه ای ناشی از تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی، گروههای منحرف تکفیری و فرصت طلب آمریکا در مبارزه با تروریست با دیگر بر ضرورت انسجام و تلاش هنرمندان متعهد سینمای در ساخت آثاری در حوزه مقاومت و طبعا برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، مهر تأیید زد. تا وقتی هنرمندان دردآشنا و فرزند زمان خویش هستند، خاموشی شمع محفل سینمای دفاع مقدس و مقاومت نه تنها محقق نخواهد شد بلکه هرروز بر شکوه و عظمت آن افزوده خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: امیدوارم در تأسی به سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی دچار روزمرگی نشویم و آفت روزمرگی ما را از وظیفه تاریخی مان غافل نکند. ما قدردان تمام بزرگانی هستیم که خود و هنرشان را وقف الهی ترین هنر انسانی کردند تا جهان شکوه مقاومت و پایداری را مقابل ستم و ستمگران جهان بچشندبشریت همواره وامدار چنین هنرمندان بزرگ و باشکوهی است.

حامد زمانی بی سیم چی را خواند

پس از پایان صحبت های دبیر جشنواره فیلم مقاومت حامد زمانی در حالی که لباس یک بی سیم چی را پوشیده بود همراه با چند بازیگر از گروه هنری فرم روی صحنه آمدند و قطعه «بی سیم چی» را اجرا کردند.

در ادامه سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روی صحنه آمد و گفت: قبل از هر سخنی سلام گرم امام خامنه‌ای عزیز را که دیروز نزدشان بودم و به شما ابلاغ فرمودند، عرضه می‌کنم و از همه کسانی که در این جهاد فرهنگی نقشی دارند و خانواده شهدا که محفل ما را نورانی کردند، سپاسگزارم.

وی افزود: برگزاری این جشنواره در هفته دفاع مقدس معنای خاصی دارد. امام(ره) فرمودند جنگ ما جنگ حق و باطل است که تمام شدنی نیست. بلی دفاع پایان نیافته است و این جنگ امروز با شدت بیشتری از دهه شصت جریان دارد. منتها دشمن ترسو که توان ایستادن جلوی رزمندگان ما را ندارد به حربه تزویر روی آورده و به جای نیروهای زرهی با خانه‌های فساد، شبکه‌های فساد، فضای مجازی، مواد مخدر و الکل علیه ما صف آرایی کرده است. این جشنواره در برابر این جبهه تزویر ایستاده است. هنرمند مقاومت امروز خط شکن این مبارزه مقدس است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان خاطرنشان کرد: آنها می‌خواهند با نیروهای تروریستی، شبکه‌های مجازی و ... زندگی مسالمت آمیز بین مذاهب و قومیت‌ها را از بین ببرند تا خود حاکم شوند. هنرمند متعهد با نشان دادن وحدت مردم روبروی آنها می‌ایستد. آنها می خواهند هر جنایتی را موجه جلوه دهند. آنها جنایات فجیع را از پشت پرده سامان می‌دهند و خود ابتکار را به دست می‌گیرند. هنرمند با پرده دری از چهره کثیف آنها، چهره اصلی آنها را نشان می‌دهد و روشنگری م یکند. آنها می‌خواهند با قدرت رعب و وحشت انسان‌ها را از پا دربیاورند ولی هنرمندان مقاومت با روحیه دادن به مردم این اجازه را به آنها نمی‌دهند.

وی متذکر شد: در قاب دوربین آنها رودخانه آزادی خواهی انقلاب اسلامی که در حال جریان است دیده نمی‌شود اما کف‌های روی آب و گندآبهای کنار آن نمایش داده می شود. آنها می‌گویند می‌خواهیم دلسوزانه مشکلات را برطرف کنیم اما آنها باید همه حقایق را ببینند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به ویژگی های هنرمند مقاومت گفت: هنرمند مقاومت اهل نقد است و خودی را هم نقد می کند، البته نه آنطور که ملت را مایوس نشان دهد. هنرمند جنگ اگر از زشتی جنگ می گوید از عظمت مقاومت هم می گوید تا مدافعان دستشان روی ماشه اسلحه‌ها نلرزد. اگر هنرمند سلاح دشمن را نشان می‌دهد، مقاومت رزمندگان را هم نشان می‌دهد تا کسی از مقاومت در برابر آنها نترسد.

سینمای مبتذل قبل انقلاب در 22 بهمن دفن شد

وی تاکید کرد: برخی می خواهند هنر سینمای مبتذل قبل از انقلاب را زنده کنند. ملت اسلامی این ابتذال را در 22 بهمن دفن کردند. برخی می دانند برخورد انقلاب با سینمای مبتذل چه بود اما آنها که نمی‌دانند تاریخ را مطالعه کنند. هنرمندان برجسته ای که اکنون قد برافراشته اند مدیون سینمای انقلاب و دفاع مقدس هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برگرداندن سینما به آن حال و روز خدمت است یا خیانت؟

سردار نقدی به جایگاه جشنواره فیلم مقاومت اشاره کرد و گفت:‌ این جشنواره می خواهد سنگر و پناهگاه هنرمندانی باشد که می خواهند صدای رسای مظلومان باشند. این جشنواره متعلق به هنرمندانی مظلومی است که آثار برجسته آنها در جاهای دیگر دیده نمی‌شود. این جشنواره می‌خواهد صدای کودکان مظلوم غزه و مادران لب تشنه آنها باشد. این جشنواره می‌خواهد نشان دهنده استقامت مادری باشد که 5 فرزندش را می‌دهد و بعد خودش از امام درخواست رفتن به جبهه می کند. این جشنواره صدای آن همسر جانبازی است که 30 سال از همسرش مراقبت کرد. این جشنواره نشان دهنده روح بزرگ نوجوانی است که به جبهه رفت و وقتی دو دست و دو پایش قطع شد وقتی برای روحیه دادن به او به بیمارستان رفتیم از او روحیه گرفتیم.

وی گفت:‌ آنهایی که می‌خواهند بروند و از کودک کشان و تروریست ها جایزه بگیرند، بروند. دلارهای آلوده به خون کودکان مظلوم غزه نوش جانتان! هنرمند مقاومت افتخارش این است که جایزه اش را از مادر شهید می گیرد. هنرمند مقاومت افتخار می‌کند که عکس یادگاری‎اش را با جانبازان می گیرد. این جشنواره بخشی از نهضت مستضعفان علیه مستکبران است. ما از علی(ع) اموخته ایم که در راه هدایت از کم بودن عدد نترسیم.

سردار محمدرضا نقدی در پایان گفت: اگر دیروز به وعده امام(ع) که در جنگ به فتح فلسطین دست می‌یابیم باور داشتیم اکنون به یقین رسیدم. ظالمان بدانند که بیت المقدس را آزاد می کنیم و با هنرمندان بسیجی شما را رسوا می کنیم و با امام بزرگوارمان آنجا نماز خواهیم خواند. این جشنواره بخشی از نهضت جهانی مستضعفین علیه مستکبرین است و ما این را از علی(ع) آموختیم که فرمودند در راه عدالت از کسی نترسید. این را از رزمندگان شجاع‌مان در فاو و شلمچه آموختیم که زیر آتش وصف‌ناپذیر مقاومت کردند، از قهرمانان حزب‌الله لبنان آموختیم که رو در روی مجهز‌ترین ارتش‌های دنیا ایستادند و آنها را شکست دادند.



سردار نقدی در پایان صحبت‌های خود خطاب به هنرمندان مقاومت تاکید کرد: هنرمند مقاومت هم از این جنس است و تمام این مقاومت‌ها را در صحنه فرهنگ اجرا خواهد کرد و مسیر پیروزی نهایی بشریت بر ظالمان تاریخ را هموار خواهد ساخت.

پس از اهدای جوایز در بخش های مختلف جشنواره فیلم مقاومت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر چهره های سیاسی حاضر در آیین اختتامیه این جشنواره، روی صحنه آمد و ضمن گرامی داشتن هفته دفاع مقدس گفت: از دست اندرکاران اجرایی جشنواره فیلم مقاومت تشکر می کنم که چنین جشنواره با شکوهی را برپا کردند.

رضایی در ادامه افزود: یکی از شگفتی های این جشنواره اهدای نشان مقاومت به سید حسن نصرالله بود که البته این مرد مبارز جایزه خود را از دست امام زمان(عج) و رهبر انقلاب اسلامی می گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان صحبت های خود گفت: امیدوارم ملت ایران که آغازگر نهضت مقاومت در دنیا هستند قدردان خون شهدا و ادامه دهنده راه شهدای عزیز باشند.



