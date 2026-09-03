به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ باقر پسنده صبح پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، اظهار کرد: اصحاب رسانه افسران جنگ نرم و سفیران عرصه خبر و امیدآفرینی در جامعه هستند.

وی افزود: خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند که با مشاهده حقایق و پرداختن به مسائل و مشکلات، روحیه مطالبه‌گری و پیگیری را در مسئولان زنده نگه می‌دارند و نقش مهمی در امیدآفرینی دارند.

جانشین بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت رسانه در شرایط کنونی گفت: امروز درگیر جنگ اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای هستیم و مجموعه‌ای موفق خواهد بود که از رسانه‌ای قوی برخوردار باشد و بتواند حقایق را برای مردم بازگو و امید را در جامعه تقویت کند.

سرهنگ پسنده با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی بسیج سازندگی، خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است، گفت: سپاه فتح و مجموعه بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی بیان کرد: در سال گذشته و شش ماه نخست امسال، تسهیلات اشتغال‌زایی مناسبی در اختیار شمار زیادی از جوانان جویای کار قرار گرفته است.

جانشین بسیج سازندگی استان همچنین به توسعه پنل‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: با توجه به ناترازی موجود در حوزه برق، اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در شهرستان‌های استان با جدیت دنبال شده و کهگیلویه و بویراحمد در این حوزه جزو استان‌های ممتاز کشور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی روستایی تصریح کرد: سال گذشته عملیات آبرسانی به حدود ۴۳ روستا که با تنش آبی مواجه بودند، توسط مجموعه بسیج سازندگی انجام شد که برخی از این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده و برخی نیز در دست اقدام است.

سرهنگ پسنده ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز اقدامات مختلفی برای حمایت از کشاورزان و محرومان انجام شده و طرح «آبخیز تا جالیز» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری واگذارشده به بسیج سازندگی، با اجرای طرح‌های مختلف در استان دنبال شده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید در حوزه تولید و اشتغال خبر داد و گفت: کارخانه تولید قیر ایزوم در یاسوج از جمله طرح‌هایی است که با هدف ایجاد اشتغال و رونق تولید به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های دیگری نیز در سطح استان کلنگ‌زنی و در حال اجرا هستند.

جانشین بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در انعکاس اقدامات بسیج سازندگی گفت: رسانه‌ها در خط مقدم جنگ رسانه‌ای قرار دارند و انتظار می‌رود همچون گذشته با انعکاس خدمات و اقدامات انجام‌شده، در امیدآفرینی و معرفی ظرفیت‌های استان نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: خدمت به مردم و محرومان، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌ها از اولویت‌های بسیج سازندگی است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.