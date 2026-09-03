صادرات بیش از دو میلیون کیلوگرم گوشت قرمز از مرزهای سیستان و بلوچستان

داریوش سرگزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بازه زمانی پنج ماهه نخست سال جاری، مقدار دو میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و سی و یک کیلوگرم گوشت قرمز تازه و منجمد از استان خارج شده است. همچنین در بخش واردات، نوزده هزار و هفتصد و چهل رأس گاو و گوساله و هزار و هفتاد و شش نفر شتر به استان وارد شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، در ادامه به خروج دام زنده از استان اشاره کرد و افزود: پانزده هزار و هشتصد و بیست و یک رأس گاو و گوساله زنده، هزار و پانصد و هفتاد و شش نفر شتر زنده و سه هزار و هفت رأس گوسفند و بز از استان به مقاصد دیگر ارسال شده است.

وی همچنین آمار خروج فرآورده‌های دامی را به این شرح اظهار کرد: دو میلیون و سیصد و شصت و نه هزار کیلوگرم شیر خام، سی میلیون و دویست و پنج هزار و صد و هفتاد کیلوگرم ماهی خوراکی، نهصد و هشتاد هزار و دویست و هفتاد کیلوگرم میگو، سه میلیون و بیست و چهار هزار و نوزده کیلوگرم پودر ماهی و نهصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هفتاد کیلوگرم سایر فرآورده‌های خام دامی مانند چربی صنعتی و پوست خام از مرزهای استان خارج شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در خصوص واردات نهاده‌های دامی تصریح کرد: بیش از سی و دو میلیارد و پانصد میلیون کیلوگرم خوراک دام و کنجاله سویا برای تأمین نیاز دام‌های استان وارد شده است. همچنین دو میلیون و دویست و چهل و چهار هزار و دویست و هشتاد و هشت کیلوگرم گوشت تازه گاو و گوساله نیز از محل واردات به استان رسیده است.

سرگزی در پایان با اشاره به اهمیت قرنطینه و امنیت زیستی در حفظ سلامت دام و انسان، خاطرنشان کرد: تمامی این مبادلات تحت نظارت دقیق بهداشتی انجام می‌شود و هدف اصلی، حمایت از تولیدات دامی و آبزیان و حفظ سلامت دام و جامعه است.