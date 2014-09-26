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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

افزایش تنشها بین آمریکا و روسیه؛

رهگیری شش بمب افکن روسی در مرز ایالات متحده/ ابراز نگرانی شدید پنتاگون از اقدام مسکو

رهگیری شش بمب افکن روسی در مرز ایالات متحده/ ابراز نگرانی شدید پنتاگون از اقدام مسکو

فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام در خصوص نزدیک شدن بمب افکن های استراتژیک روسیه به حریم هوایی ایالات متحده ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریادار "ساموئل لاکلیر" گفت: مطمئنا بازگشت بمب افکن های دور پرواز روسی که به مدت یک دهه بود آنها را مشاهده نکرده بودیم موجب نگرانی ما شده است.

این اظهارات فرمانده نظامیان امریکایی در اقیانوس آرام اشاره به رهگیری شش بمب افکن استراتژیک روسیه در نزدیکی مرزهای ایالات متحده در آلاسکا توسط جنگنده های آمریکایی و کانادایی دارد.

این فرمانده ارتش آمریکا در ادامه مدعی شد که این اقدام روسیه همانند اقدامات آن در دوران جنگ سرد است.

به گزارش مهر، بحران اوکراین موجب شده تا کشورهای غربی و روسیه رو در روی یکدیگر قرار بگیرند و در این میان اغلب قدرت نظامی خود را به رخ یکدیگر می کشند که پرواز بمب افکن های استراتژیک روسیه در نزدیکی مرزهای ایلات متحده نیز در راستای همین جریان انجام شده بود.

کد مطلب 2377780

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