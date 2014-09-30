جزئیات طرح جشنواره روستاهای دوستدار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، 12 مرداد امسال معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تفاهم‌نامه‌ای 3 ساله را در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، کتاب و کتابخوانی منعقد کردند که به موجب یکی از بندهای آن، کمیسیون ملی یونسکو در برگزاری طرح انتخاب «روستای دوستدار کتاب» در ایران و معرفی آن به یونسکو، با وزارت ارشاد همکاری خواهد کرد.

حال دو ماه بعد از امضای این تفاهم‌نامه توسط امضای سیدعباس صالحی و محمدرضا سعیدآبادی، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که این طرح در قالب یک جشنواره ملی و سراسری به اجرا درخواهد آمد و در همین راستا معاون فرهنگی وزیر ارشاد طی حکمی «مجید صیادی» را به عنوان دبیر «اولین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب» منصوب کرده است.

مجید صیادی دبیر جشنواره روستاهای دوستدار کتاب

همایون امیرزاده مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر، گفت: بر اساس آخرین آمارهای جمعیتی، بین 28 تا 30 درصد از مردم ایران در مناطق روستایی ساکن هستند. در برخی استان‌ها این میانگین به 45 درصد هم می‌رسد. به هر حال این جمعیت متمرکز و فعال در روستاها نیازمند برنامه‌ریزی مطلوب در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی است. در همین راستا امسال «جشنواره روستاهای دوستدار کتاب» برگزار می‌شود.

به گفته وی، مقدمات برگزاری این جشنواره با تعیین دبیر آن در ستاد معاونت فرهنگی وزارت ارشاد کلید خورده و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و طرح‌های مطرح شده، برگزاری جشنواره مذکور قطعی شده و هدف آن نه مطابق طرح اولیه که انتخاب تنها یک روستای دوستدار کتاب در کشور را مد نظر داشت، بلکه به دنبال گزینش 10 روستای دوستدار کتاب در کشور است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد، همچنین هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای را گسترش عدالت و توسعه فرهنگی کشور، حمایت از اقدامات انجام‌شده در روستاها در عرصه کتاب و کتابخوانی، حمایت از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتابخوانی در روستاها، توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب، معرفی فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتابخوانی که با مشارکت مردم و دستگاه‌های فعال در روستا انجام شده یا برای اجرا در سال آینده پیش‌بینی شده است و تلاش برای تامین بودجه‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های مربوط به کتاب و کتابخوانی در روستاها، عنوان کرد.

امیرزاده درباره چگونگی برگزاری جشنواره روستاهای دوستدار کتاب هم گفت: در ادارات کل ارشاد هر استان، دبیرخانه‌ای تشکیل شده است تا هدایت کننده جشنواره در استان‌ باشد. هر روستا هم بر اساس فراخوانی که به زودی اعلام می‌شود، اقدامات، برنامه‌ها، مدارک و مستندات خود را شامل فیلم، عکس، تقدیرنامه، گزارش و مواردی که دالّ بر فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی آن روستا است، با امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا، همراه با فرم‌های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها مستقر می‌شوند، ارسال می‌کند تا پس از آن، داوری‌ها انجام شود.

وی زمان ارسال مدارک و مستندات یادشده را در مورد وضعیت کتاب و کتابخوانی در هر روستا را از 15 مهرماه 1393 (روز روستا) تا پایان وقت اداری 24 آبان 1393 (روز کتاب و کتابخوانی) اعلام کرد و یادآور شد: هر روستا می‌تواند این مستندات را به دبیرخانه مستقر در اداره کل ارشاد استان تحویل دهد. این آثار باید گویای فعالیت مشخص روستا در حوزه کتاب و کتابخوانی باشد.

مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در ادامه از انتخابات داورانی برای انتخاب روستاهای دوستدار کتاب در کشور در آینده نزدیک خبر داد و درباره معیارهای داوری این جشنواره هم گفت: فعالیت‌ هر روستا در این حوزه باید بر اساس نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی تعریف شده باشد، این فعالیت‌ها از مشارکت مردمی و جلب پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد، فعالیت‌ها همه اهالی روستا را شامل شود که البته طراحی یا اجرای برنامه برای زنان، کودکان و نوجوانان از ملاک‌های تاثیرگذار خواهد بود، برنامه و شیوه اجرای آن از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد، گستره اجرای برنامه می‌تواند در سطح روستا یا فراتر از روستا باشد، برنامه یادشده قابلیت الگوبرداری داشته باشد، استمرار و مداومت داشته باشد، فضاها و بناهای تاسیس‌شده حوزه کتاب روستا باید فعال باشد، برنامه‌های پیش‌بینی شده برای آینده، قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد، بیشترین تاثیر با کمترین هزینه انجام شده باشد و نهایتاً اینکه این برنامه‌ها مبتنی بر منابع، امکانات و ظرفیت‌های محلی باشد.

امیرزاده در مورد چگونگی و زمان انجام داوری در «جشنواره روستاهای دوستدار کتاب» هم تاکید کرد: پس از دریافت مدارک و مستندات، داوری‌ها انجام شده و از میان نامزدهای نهایی، پس از ارزیابی هیات داوران، 5 روستای برگزیده و 5 روستای قابل تقدیر دوستدار کتاب انتخاب و معرفی می‌شوند. مراسم معرفی برگزیده‌ها هم در هفته اول اسفند و با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی کشور برگزار و روستاهای نمونه و دوستدار کتاب معرفی می‌شوند.

وی در پایان با بیان اینکه دهیاران، شورای اسلامی روستا، بخشداران، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌توانند بیشترین نقش را در معرفی روستاهای دوستدار کتاب داشته باشند، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای طرح ملی انتخاب روستاهای دوستدار کتاب، نیازمند همه ظرفیت‌ها اعم از ظرفیت‌های اجرایی و رسانه‌ای است و برگزارکنندگان این جشنوراه تلاش می‌کنند که از سایر سازمان‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی کمک‌هایی را دریافت کنند.