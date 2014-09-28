پرسپولیس در نیمه دوم برنامه ندارد/ حضور کریمی در تیم ملی به نفع فوتبال است

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر که با برتری 2 بر یک سرخپوشان خاتمه یافت،گفت: پرسپولیسی ها در نیمه اول بازی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها خیلی زود گل خوردند. اما به خوبی بازی را کنترل کردند و با بازی منطقی ضمن جبران گل خورده، موفق شدند گل برتری خود را وارد دروازه حریف کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه پرسپولیس در نیمه دوم بی برنامه بود. آنها برای حفظ نتیجه عقب کشیدند و اصلا برنامه ای برای حمله نداشتند و فقط به زیر توپ می زدند. حتی در یکی دو صحنه ممکن بود تا این مساله کار دست تیم دهد.

بازیکن اسبق پرسپولیس در رابطه با عملکرد سرخپوشان در سه هفته گذشته با حمید درخشان خاطرنشان کرد: نحوه بازی پرسپولیس در این یکی دو دیدار اخیر تغییر کرده و بازیکنان با نظم بیشتری نسبت به قبل بازی می کنند.

وی افزود: اما آنها در نیمه دوم کاملا عقب می کشند. این کار ممکن است در بازیهای آتی کار دست سرخپوشان دهد. آنها اگر می خواهند حفظ توپ کنند، باید از یک سوم دفاعی خود خارج شوند و با پاسکاری های کوتاه بازی را کنترل کنند و به سمت دروازه حریف حرکت کنند. نه اینکه فقط به زیر توپ بزنند.

آشتیانی با اشاره به این نکته که عدم حضور ماهینی به تیم ضربه خواهد زد،افزود: در یکی دو بازی اول فصل که ماهینی نبود، تیم از سمت او گل می خورد. از طرفی نبود پولادی هم کار را برای تیم سخت کرد. اما پس از اینکه ماهینی به ترکیب بازگشت روند حرکتی تیم تغییر کرد. او بازیکن خوبی است که نبود او قطعا به ضرر تیم خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به این مساله، خانزاده باید خیلی کار کند تا بتواند جای خالی ماهینی را پر کند. او باید بیشتر در نفوذ ها شرکت کند.

آشتیانی در پایان در خصوص انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار کی روش گفت: این کار باید زود از این‌ها صورت می گرفت. کریمی فرد محبوبی است و سالها در بالاترین سطح فوتبال بازی کرده تجربه کسب کرده است. حضور کریمی و امثال او روی نیمکت تیم ملی قطعا برای فوتبال ما مفید خواهد بود.