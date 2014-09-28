به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتقمی که امروز در سازمان لیگ حاضر شده بود، درباره شرایط مالی باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس به اسپانسر واگذار شده است و مسائل مالی از طریق آن تامین می شود.

وی درباره انتخاب مدیرعامل باشگاه، تاکید کرد: فردا جلسه ای با اعضای هیات مدیره خواهیم داشت و احتمالا مدیرعامل فردا مشخص خواهد شد.

منتقمی در خصوص اینکه "آیا شما مدیرعامل پرسپولیس خواهید شد یا خیر"؟، گفت: در اینباره نظری ندارم و قرار است هیات مدیره تصمیم گیری کند. همه تابع تصمیمات هیات مدیره درباره مدیرعامل هستیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره احتمال انتخاب امیر عابدینی به عنوان مدیرعامل این باشگاه، گفت: سالهاست که عابدینی را می شناسم. او مرد پخته و با تجربه ای است. هر کسی جرات داشته باشد می تواند مدیرعامل پرسپولیس شود. عابدینی پیشکسوت و مورد اعتماد ماست ولی در نهایت هیات مدیره مدیرعامل را مشخص می کند.

منتقمی درباره عملکرد حمید درخشان هم تاکید کرد: بعد از رفتن علی دایی حمید درخشان علکرد خوبی داشته است. گرفتن هفت امتیاز از سه بازی نشان دهنده این موضوع است. ما روند خوبی در چند هفته اخیر داشتیم و مطمئنا از درخشان حمایت خواهیم کرد. در نیم فصل باید تیم را تقویت کنیم چون درگیر سه جام هستیم و نیاز داریم که از لحاظ بدنی و بازیکن در شرایط ایده آل قرار بگیریم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا بتوانیم نفراتی را که درخشان می خواهد جذب کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره مذاکره باشگاه را زلاتکو کرانچار هم تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد. ما با درخشان کار می کنیم و هیچ مشکلی هم نداریم.

منتقمی در خصوص حسین ماهینی و وضعیت این بازیکن، تصریح کرد: ما از طریق سازمان لیگ و سازمان نظام وظیفه دنبال کار ایشان هستیم. امیدواریم بتوانیم کار ماهینی را انجام بدهیم و مشکلش را برطرف کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا با وجود اینکه ماهینی تخلف کرده است، مسئولان قضایی حکمی برای این بازیکن صادر کرده اند"؟ گفت: هنوز چیزی دست ما نرسیده است که من بخواهم راجع به آن صحبت کنم. امیدوارم با تعاملی که انجام می‌گیرد این مشکل حل شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت مهرداد پولادی هم اظهار کرد: کمیته انضباطی برای پولادی رای داده و وی را بازیکن آزاد اعلام کرده است. ما هم دفاعیاتی داریم که ارائه می دهیم. امیدواریم مهرداد را برگردانیم و از او استفاده کنیم.

منتقمی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر جلسه با علی دایی و پرداخت 1 میلیارد و 600 میلیون تومان گفت: ما با دایی تفاهم کردیم. در یک زمان مناسب نشستی با وی خواهیم داشت. دایی رفتار خوبی با ما داشت و رابطه مان با همدیگر خوب است. تا وقتی چیزی اجرایی نشده نمی‌توانم راجع به آن صحبت کنم. اجازه بدهید صحبت ها و تفاهمات انجام شود تا بعد آنرا اعلام کنیم.

"آیا برنامه ای برای جذب بازیکن جدید دارید"؟ سرپرست باشگاه پرسپولیس در اینباره گفت: دنبال پیدا کردن چند بازیکن هستیم م و اگر بتوانیم برای لیگ قهرمانان آسیا بازیکن قرضی می‌گیریم. آنچه سرمربی بخواهد انجام می دهیم. در همین خصوص با مهدی تاج هم نشست داشتیم تا بتوانیم بازیکنان خوبی بگیریم.

منتقمی در پایان درباره پیام صادقیان هم گفت: ما با کفاشیان و تاج در حال مذاکره هستیم و منتظریم تا به ما جواب بدهند تا محرومیت صادقیان را کم کنیم.