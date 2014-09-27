به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برکناری علی دایی از سرمربیگری پرسپولیس، مسئولان باشگاه بلافاصله تسویه حساب با وی و اعضای کادر فنی را در دستور کار قرار داده و بلافاصله مطالبات دستیاران علی دایی را پرداخت کردند.

با وجود این برگزاری جلسه با علی دایی و پرداخت مطالبات وی چند هفته ای است که به تعویق افتاده و هنوز عملی نشده است با این حال رئیس هیات مدیره باشگاه درصدد است تا پایان هفته جاری با سرمربی سابق پرسپولیس جلسه ای برگزار کرده و مطالبات وی را بپردازد.

در همین خصوص حمید رضا سیاسی به خبرنگار مهر گفت: برنامه تماس با علی دایی و برگزاری جلسه با وی در برنامه های هفته جاری ما گنجانده شده است. باید ببینیم دایی کی فرصت دارد تا بتوانیم با وی جلسه ای برگزار کنیم.