خرید مهاجم خارجی برای پرسپولیس قطعی شد/ احتمال جذب مدافع چپ قرضی

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه پرسپولیس بعد از حضور حمید درخشان به جای علی دایی خوب نتیجه گرفته و از سه مسابقه، هفت امتیاز کسب کرده است با این حال این تیم در بعضی از نقاط زمین مشکلاتی دارد که سرمربی سرخپوشان را به فکر رفع این مشکلات انداخته.

دو خط حمله و دفاع چپ، از جمله پست‌هایی است که پرسپولیس به بازیکنان جدیدی نیاز دارد. در همین ارتباط درخشان به باشگاه اعلام کرده است که به یک مهاجم نیاز دارد. حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: خرید یک بازیکن خارجی در این پُست برای پرسپولیس قطعی است ولی هنوز نتوانسته‌ایم بازیکنی را پیدا کنیم. بدون شک در این قسمت بازیکن خارجی می‌خریم ولی به خاطر محدودیت سقف هزینه باشگاه، احتمالا برای دفاع چپ از تیم‌های دیگر بازیکن قرضی بگیریم.