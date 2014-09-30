ارزآوری "میش ماهی" برای صیادان غیرمجاز هرمزگان/ ماهیگیران بومی در تنگنای مجوزها

به گزارش خبرنگار مهر، "میش ماهی" جزو با ارزش ترین ماهیان خوراکی خلیج فارس به حساب می آیند، که ارزش صادرات و ارز آوری بالایی برای صیادان منطقه دارد، به همین دلیل این ماهی اهمیت خاصی برای صیادان دارد، اما در حال حاضر استفاده از روشهای صید غیرمجاز توسط، صیادان بدون مجوز می تواند باعث نابودی زیستگاه با ارزش این ماهیان شود و با توجه به اهمیت خاصی که این ماهی دارد و آسیب پذیری بالای این ماهی بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه و حفاظت است.

کیسه آب (دولک) حکم طلا را برای صیادان دارد

کیسه آبی (دولک) در بدن میش ماهی است که ارزش این ماهی را نسبت به دیگر ماهیان متمایزتر و بیشتر می کند، این کیسه حتی می تواند به همان اندازه که خاویار برای صیادان شمالی در آمدزا است، برای صیادان جنوبی ارزآور باشد اکنون هر کیسه آب یک کیلویی میش ماهی معادل شش میلیون تومان برای صیاد درآمد دارد.

میش ماهی جزء ماهیان مهاجر و غیر بومی منطقه است که اردیبهشت ماه هر سال وارد منطقه شرقی خلیج فارس برای تخم ریزی تا سطح یک متری حتی در بعضی از مواقع تا نیم متری هم به سطح آب می آید. در زمان تخم ریزی معمولا از خود صدا می دهد و همین صدا باعث شنود صیاد و در نهایت صید آنها می شود.

میش ماهی های صید شده گوشت، خاویار و از همه مهمتر کیسه آب آنها به کشورهای خلیج فارس، هند و پاکستان صادر می شود، چنانچه بخواهیم بحث ارزآوری صنعت شیلات را رونق دهیم باید توجه بیشتری به میش ماهی و کیسه آب (دولک) آن داشته باشیم، البته تا به امروز شیلات برای ساماندهی این کالاهای صادراتی که باعث ارزآوری خوبی برای صیادان و هم برای صادرکنندگان دارد، نداشته است.

تور صیادان غیرمجاز از صیادان قانونی پرتر است

شهرستان سیریک با قرار گرفتن در دو پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان و برخورداری از خورهای فراوان و زیستگاهی برای ماهیان و میگو از امتیاز مهمی برخوردار است اما متاسفانه صیادان قانونی در فصل صید این ماهی که از خرداد ماه به مدت یک ماه شروع و در تیر ماه به پایان می رسد چیزی عایدشان نمی شود. زیرا صیادان غیرمجاز نه تنها دریا را از ماهی و میگو خالی می کنند بلکه صیدگاههای آبزیان را از بین می برند، همه ساله چند روز پیش از آغاز صید رسمی که شیلات اعلام می کند شناورهای غیر مجاز اقدام به صید می کنند و اینجا است که دست صیادانی که مجوز صید قانونی دارند خالی می ماند.

دریا متعلق به جامعه صیادی است که بیش از دو هزار و 500 نفر معادل با 20 درصد جمعیت سیریک از دریا ارتزاق می کنند، که برای پایداری از شغل صیادی در این شهرستان حفظ ذخایر آبزی دریایی باید در راس امور سازمان شیلات باشد، اکنون وضعیت معیشتی صیادان سیریکی با توجه به کاهش ذخایر آبزیان مناسب نیست و نیاز است که دولت از جامعه صیادی حمایت بیشتری داشته باشد.



بر اساس قانون حفاظت از منابع آبزیان جمهوری اسلامی، شیلات به عنوان نماینده حاکمیت نظام متولی مدیریت صید و بهره برداری بهینه و مسئولانه از ذخایر آبزیان است اما با نداشتن نیروی انسانی دریا نیز به حال خود رها شده است و هیچگونه نظارت قانونی بر صیدگاها و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان از سوی شیلات دیده نمی شود.

ممنوعیت صید کمکی به رشد صیادان غیرمجاز

وجود قانون ممنوعیت صید و نبود مدیریت صحیح و فقدان برنامه ریزی مناسب و رشد بیکاری در سواحل و همچنین افزایش روند کمی و کیفی شناورهای صیادی اینها همه وضعیت ذخایر آبزیان را به نقطه ای خطرناک و تخریب غیر قابل بازگشتی رسانده است. به نوعی دیگر زیاده خواهی بعضی از صیادان غیر مجاز که قاتلان آبزیان لقب گرفته اند، و از سوی دیگر غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در بخش صید صیادان را به این شغل مایوس و ناامید کرده است.

به منظور جلوگیری از آسیب های بیشتر به ذخایر دریایی باید علاوه بر اصلاح قوانین مربوط به صید و صیادی و اتخاذ تدابیر سخت گیرانه و نظارت بیشتری بر وضعیت موجود ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان شود.

مسئول دفتر نمایندگی شیلات سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعا در طول چند سال، صید ماهی و همچنین میگو افت زیادی داشته و مسلما این افت تاثیراتی بر روی زندگی صیادان هم دارد.

عبدالله رئیسی با بیان اینکه میش ماهی جزء ماهیان بومی این منطقه نیست و از ماهیان مهاجر است، افزود : میش ماهی در خرداد ماه برای تخم ریزی به منطقه خلیج فارس و دریای عمان می آید، که طول زمان صید آنها یک ماه است.

رئیسی در تشریح نحوه صید میش ماهی بیان داشت: میش ماهی در هنگام تخم ریزی از خود صدایی در می آورد که صیادان به وسیله لوله ای که داخل آب می فرستند صدای آنها را شنود و محل آنها نیز شناسایی و در نهایت تورشان را پهن می کنند.

وی با بیان اینکه کیسه آب میش ماهی نوعی طلای دریایی است بر لزوم ساماندهی خرید و فروش این کالای گران قیمت تاکید کرد و افزود: کیسه آب میش ماهی دارای ارزش بالای است، اما باید چنین ماهیانی پرورش داده شود تا که دولک تولید کنند.

وی اضافه کرد: میش ماهی را نمی توان در استخرهای پرورش ماهی پرورش داد زیرا در آبهایی با عمق بالا زندگی می کنند.

وی تنها راه جلوگیری از نابودی این نوع گونه ماهی را لغو چند ساله صید در دریاهایی که محل تخم ریزی آنها باشد اعلام کرد و اضافه کرد: بعضی از ماهیان هستند که هنوز تخم ریزی نکرده اند و صیادان آنها را صید می کنند و همین باعث نابودی بعضی از گونه ها می شود.



رئیسی میزان صید میش ماهی در سال جاری را یک هزار و 157 کیلو گرم اعلام کرد و گفت: زمانهای قدیم صیادان صید خوبی داشته اند، اما به علت کمبود این گونه ماهی با افت صید روبرو هستیم.

یکی از صیادان سیریک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیگر سرمایه گذاری برای صیادان در بخش صید و دریا غیر اقتصادی است، به همین دلیل است که خیلی از صیادان به سمت قاچاق سوخت روی می آورند.

این صیاد گفت: در حال حاضر از سوی شیلات نطارتی بر روی صیدگاها نمی شود و دریا به حال خود رها شده است.

این صیاد که در طول یک ماه صید میش ماهی، تنها چهار عدد صید داشته است، گفت: باز دلالان با ایجاد نقش کمات و رابط بین مشتری و صیادان سود بین کمات و صیاد 4 به 1 تقسیم می شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اداره کل شیلات هرمزگان از دادن مجوز صید برای صیادان خوداری می کند، و دلیل این کار نیز افت ذخایر آبزی در منطقه عنوان می کنند.

سید عبدالکریم هاشمی افزود: با بیان اینکه هنوز شیلات به صورت سنتی برنامه ریزی می کند، گفت: شیلات بجای اینکه از صدور مجوز صید خودداری کند بیاید ذخایری که داریم را مجددا بازسازی کند.

هاشمی مطرح کرد: ذخایری که محافظت نمی شود به مانند کندوی عسلی است که نگهبان ندارد، هرکسی برسد دست درازی می کند، دخایر آبزی ما برای خود نگهبان ندارد به همین دلیل است که صیادان غیر مجاز بدون ترس صید خود را انجام می دهند.