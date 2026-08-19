به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: اطلاعرسانی دقیق خبرنگاران درباره خاموشیهای ناشی از ناترازی انرژی، بخش مهمی از بار مدیریت مصرف را از دوش صنعت برق برداشت و به همراهی مردم کمک کرد.
وی افزود: روز خبرنگار محدود به یک روز نیست و اصحاب رسانه در طول سال با فعالیت مستمر و پیگیری مسائل مختلف، نقش مهمی در آگاهیبخشی جامعه دارند. امیدواریم تعامل میان شرکت توزیع برق و رسانهها در ادامه نیز تقویت شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره صنعت برق گفت: یکی از اهداف این نشست، ارتقای سطح اطلاعات خبرنگاران درباره مسائل این حوزه است تا رسانهها بتوانند در راهنمایی مردم و ترویج الگوی صحیح مصرف نقش مؤثرتری ایفا کنند.
حسینی درباره صادرات برق و فعالیت مراکز استخراج رمزارز نیز گفت: در دوره اوج مصرف، صادرات برق متوقف میشود و مراکز استخراج رمزارز مجاز نیز ملزم به توقف فعالیت و تأمین برق مورد نیاز خود از طریق ژنراتور هستند؛ بنابراین نمیتوان صادرات یا فعالیت این مراکز را عامل اصلی ناترازی برق دانست.
وی ادامه داد: شبکه برق کشور به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و این روند امکان پایش دقیقتر تجهیزات و کنترل بهتر جریان برق را فراهم میکند. با این حال، فشار بیش از ظرفیت بر تجهیزات میتواند موجب بروز حادثه و خاموشیهای پیشبینینشده شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از شهروندان خواست پس از وصل برق، وسایل پرمصرف را بهصورت همزمان وارد مدار نکنند و گفت: افزایش ناگهانی بار پس از رفع خاموشی میتواند به تجهیزات شبکه آسیب زده و موجب قطع مجدد برق شود.
حسینی همچنین سرقت تجهیزات و استفاده غیرمجاز از شبکه را از عوامل ایجاد خاموشیهای پیشبینینشده دانست و افزود: انشعابهای شبکه بر اساس ظرفیت تجهیزات برنامهریزی میشوند، اما استفاده غیرمجاز از برق و ایجاد بار اضافی، فشار مضاعفی به شبکه وارد میکند و احتمال بروز خاموشی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: استفاده از نیروگاههای خورشیدی یکی از راهکارهای مهم برای پاسخگویی به رشد تقاضای برق است و دولت نیز برای احداث نیروگاههای خورشیدی، بهویژه برای صنایع بزرگ، حمایتها و تسهیلاتی در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برق تولیدشده نیروگاههای خورشیدی در بورس انرژی عرضه میشود و صنایع بزرگ نیز برای تأمین برق مورد نیاز خود نسبت به خرید آن اقدام میکنند. افزایش تقاضا در فصل اوج مصرف نیز موجب افزایش ارزش برق عرضهشده در این بازار میشود.
حسینی در پایان با قدردانی دوباره از اصحاب رسانه، بر تداوم همکاری و تعامل میان شرکت توزیع نیروی برق و رسانهها تأکید کرد و گفت: همراهی رسانهها و مردم، نقش مهمی در مدیریت مصرف و عبور از شرایط ناترازی انرژی دارد.
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