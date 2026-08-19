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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

واکنش عربستان به حمله صهیونیست‌ها به فرودگاه نظامی سوریه

واکنش عربستان به حمله صهیونیست‌ها به فرودگاه نظامی سوریه

وزارت خارجه عربستان با شدیدترین لحن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی با شدیدترین لحن حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب را محکوم و این اقدام را تجاوزی صریح به قوانین بین‌المللی و تمامیت ارضی سوریه قلمداد کرد.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای آورده است: عربستان بر مخالفت قاطع خود با این تجاوز آشکار تاکید دارد و بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به نقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی توسط اسرائیل پایان دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ریاض همبستگی کامل خود را با سوریه اعلام می‌دارد و از هرگونه اقدامی که موجب حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، یکپارچگی کشور و تحقق امنیت و ثبات برای ملت برادر سوریه شود، پشتیبانی می‌کند.

کد مطلب 6921674

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