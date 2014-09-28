هدف از حضور كريمي در كنار كي روش انتقال دانش فني است/صداوسيما نمي خواهد حق پخش واقعي را پرداخت كند

علي كفاشيان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب علي كريمي بدون داشتن تجربه مربيگري به عنوان دستيار كارلوس كي روش در تيم ملي، عنوان كرد: كي روش و دستياران خارجي اش بيش از 30 سال تجربه مربيگري در فوتبال دنيا را دارند و مربيان تيم ملي به لحاظ فني چيزي كم ندارند.

وي ادامه داد: اصرار ما براي حضور دستيار ايراني در كنار كي روش انتقال دانش فني اين مربي بزرگ به جامعه فوتبال است و براي اين كار چه كساني بهتر از ورزشكاران و بازيكنان تاپ ما تا اين دانش را فرابگيرند.

رئيس فدراسيون فوتبال تصريح كرد: هدف ما اين است تا اين دانش فني به صورت تناوب به ورزشكاران و فوتباليست هاي بزرگ و ملي منتقل شود و براي بازيكنان بزرگي همانند علي كريمي حضور در كنار كي روش در تيم ملي بهترين فرصت براي كسب تجربه و دانش كافي در شغل مربيگري است.

كفاشيان خاطرنشان كرد: علي كريمي انتخاب خود كارلوس كي روش بود تا به عنوان مربي ايراني در تيم ملي حضور داشته باشد.

وي همچنين در خصوص مشكل عدم پرداخت حق پخش تلويزيوني مسابقات ليگ برتر از سوي صدا و سيما، بيان داشت: در اين خصوص ما جلساتي با مسئولان صدا و سيما و وزارت ورزش داشته ايم اما صدا و سيما در اين زمينه همكاري نمي كند و نمي خواهد حق پخش واقعي مسابقات را پرداخت كند.

رئيس فدراسيون فوتبال اضافه كرد: اگر اين روند ادامه داشته باشد ممكن است فدراسيون فوتبال با اقدامات قانوني جلوي پخش مسابقات از صدا و سيما را بگيرد.

شايان ذكر است؛ رئيس فدراسيون فوتبال براي حضور در نشست مجمع ساليانه هيئت فوتبال استان هرمزگان به بندرعباس سفر كرد.