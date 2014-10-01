عملکرد درخشان جای انتقاد نگذاشته/ تجربه کریمی برای تیم ملی مفید است

مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت پرسپولیس و عملکرد این تیم با حمید درخشان افزود: تیم منسجم تر و با برنامه بهتری بازی می کند. اوضاع نسبت به اول فصل کاملا تغییر کرده است. تیم در هفت بازی اول فصل تنها هشت امتیاز کسب کرده است. اما سه بازی هفت امتیاز واقعا جایی برای انتقاد نگذاشته است.

وی افزود: پرسپولیس در چنین شرایطی به این بردها نیاز داشت. در این هفته ها فقط آنها باید تلاش کنند تا این روند را حفظ کنند و به جمع مدعیان بازگردند.

میناوند در رابطه با دیدار این هفته سرخپوشان مقابل سپاهان اظهار کرد: سپاهان تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. از طرفی حسین فرکی که یکی از بهترین مربیان ایران است را روی نیمکت تیم خود می بیند. پرسپولیسی ها کار سختی را پیش رو دارند. اما آنها می توانند با بازی منطقی سپاهان را هم شکست دهند و دست پر از اصفهان بازگردند. این برد پرسپولیس را به شرایط ایده آل باز می گرداند.

وی در پایان در خصوص انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار کی روش در تیم ملی خاطر نشان کرد: یکی از اتفاقاتی که در چند وقت اخیر به نفع فوتبال کشورمان بود، تمدید قرارداد با کی روش بود. او با نحوه کار در فوتبال ما آشناست و می تواند با تیم ملی در جام ملتهای آسیا به یکی از مدعیان تبدیل شود.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران افزود: علی کریمی از بهترین فوتبالیست های تاریخ ایران است. او سالها در بالاترین سطح فوتبال دنیا بازی کرده و تجربه اش می تواند به تیم ملی کمک کند. انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار کارلوس کی روش باعث پیشرفت فوتبال ما می شود و از حضور او در تیم ملی هم خود کریمی و هم فوتبال ایران سود خواهد برد.