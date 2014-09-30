به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساعت 10 صبح روز دوشنبه، 14 مهر ماه با حضور جمعی از صاحبنظران و فعالان عرصه رسانه در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود.

در این جلسه که ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات به شمار می‌رود، جمعی از استادان، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان حوزه رسانه شامل مصطفی کواکبیان، مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری و مؤسس انجمن روزنامه‌های غیر دولتی، عبدالله عبداللهی، دبیر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران، کسری نوری، روزنامه‌نگار، حمید ضیائی‌پرور‌، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، حسین رضی، حقوقدان، مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش، ژاله فرامرزیان، دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و محمد سلطانی‌فر، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، ضمن تحلیل و ارزیابی ابعاد مختلف پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در باره این موضوع خواهند پرداخت.

پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در 9 فصل و 78 ماده به همت جمعی از دست‌اندرکاران حوزه رسانه و حقوق‌دانان تهیه شده، چندی پیش برای اطلاع و اظهار نظر اهالی رسانه و کارشناسان فن، توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر و در وب‌سایت این دفتر قرار داده شده بود.

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره 11 واقع است.