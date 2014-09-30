به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهان‌پناه مدیر کل فنی سیما درباره این دستاورد مهم و چگونگی تحقق آن گفت: بازی‌های آسیایی مهمترین رویداد ورزشی در آسیا است و هفدهمین دوره آن در شهر اینچئون کره جنوبی در حال برگزاری است. در این دوره از مسابقات 9500 ورزشکار از 45 کشور و در 36 رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند. اداره کل فنی سیما نیز برای بازی‌های المپیک و آسیایی همواره تیم فنی و تجهیزات گسترده‌ای اعزام می‌کند.

وی افزود: اداره کل فنی بعد از بازی‌های المپیک 2012 در جلسات متعددی ضمن آسیب شناسی و بررسی کمی و کاستی‌ها، نقاط قوت و ضعف، سعی کرد از این تجربه برای رویداد ورزشی 2014 بازی‌های آسیایی استفاده کند.

مدیر کل فنی مرکز تولید و فنی سیما اظهار کرد: یکی از دستاوردهای این جلسات این بود که با توجه به پوشش رویدادهای ورزشی با فرمت HD تصمیم بر آن شد تا استودیو و نودال سازمان در محل برگزاری بازی‌ها نیز با کیفیت بالا (HD)تجهیز و آماده سازی شود. در حالی که تجهیزات ارسالی ما برای المپیک 2012 و رویدادهای قبلی با فرمت SD بود و لذا ما ظرفیت بالایی از برنامه‌های تولیدی این مسابقات را از دست می‌دادیم و علاوه بر آن با توجه به تبدیل فرمت HD به SD ، کیفیت تصاویر نیز تقلیل پیدا می‌کرد.

جهان پناه افزود: بر اساس این رهاورد به این مهم رسیدیم که اگر دفتر سازمان در اینچئون را با فرمت HD تجهیز کنیم آرشیو غنی از برنامه‌های ورزشی خواهیم داشت که با این فرمت تولید می‌شود و با توجه به افتتاح شبکه تلویزیونی ورزشی با فرمت HD در آینده، آنچه که ضبط می‌شود می‌تواند ذخیره بسیار خوب و ارزنده‌ای برای این شبکه باشد. بر این اساس امسال و در محل بازی‌های آسیایی با تجهیزات ضبط تصاویر با فرمت HD بالغ بر 1000 ساعت برنامه با این فرمت ضبط و به سازمان منتقل خواهد شد.

وی در ادامه به دستاورد دیگری اشاره کرد و گفت: کار قابل توجه دیگری که در بازی‌های امسال انجام شد این است که استودیوی تلویزیونی و اتاق فرمان آن به صورت پرتابل طراحی شده است. این تجهیزات در سال 92 خریداری و کار نصب آن آغاز شد.

مدیر کل فنی سیما افزود: این رژی و تجهیزات که برای بازی‌های آسیایی آماده می‌شد، این فکر را تداعی کرد که قبل از این بازی‌ها برای بازی‌های جهانی والیبال و فوتبال استفاده شود تا هم تمرینی برای بازی‌های آسیایی باشد و هم تجربه قابل توجهی از جهت کار با تجهیزات به دست آید. بر این مبنا پیشنهاد پخش دیجیتال مسابقات جام جهانی فوتبال و مسابقات جهانی والیبال برزیل با فرمت HD، به معاون محترم توسعه و فناوری رسانه داده شد. با دستور دکتر علی عسکری امکانات لازم و زیرساخت پخش HD فراهم شد و این مسابقات برای اولین بار از رسانه ملی با این فرمت پخش شد.

جهان‌پناه یادآور شد: در پی این دستاورد مهم، رییس سازمان صداوسیما دستور راه‌اندازی آزمایشی شبکه HD را صادر کرد و با امکان آماده سازی تصاویر با استفاده از دستگاه تاخیر دهنده این مسابقات با فرمت HD آماده سازی و پخش شد. هم اکنون پخش آزمایشی شبکه HD انجام می‌شود و گزیده‌هایی از بازی‌های آسیایی را پخش می‌کند. کیفیت پخش تصاویر با فرمت HD ،5 برابر فرمت فعلی تلویزیون است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مقررات بازی‌های بین المللی و آسیایی، سازمان رادیو و تلویزیون کشور میزبان در محل دهکده بازی‌ها، فضایی را متناسب با امکانات و برنامه‌ها به کشورهای متقاضی اختصاص می‌دهد. صداوسیمای جمهوری اسلامی‌هم این فضا را در اختیار گرفت و آن را به چند بخش تقسیم کرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: با توجه به طراحی دفتر که از ماه‌ها قبل انجام شده بود، فضای 200 مترمربعی در اختیار به یک استودیوی 60 متری تلویزیونی کاملا استاندارد و با تمام امکانات لازم، اتاق فرمان 24 مترمربعی، اتاق تجهیزات 12 مترمربعی، 4 باکس تدوین به مساحت 14 متر مربع، استودیوی 6 مترمربعی رادیویی، باکس صداگذاری برنامه‌ها به مساحت 5/3 متر مربع ، اتاق مهمانان با ابعاد 9 متر مربع و اتاق اداری با ابعاد 50 متر مربع تقسیم شد.

به گفته مدیر کل فنی سیما، یکی از ویژگی‌های طراحی استودیو و اتاق فرمان و نودال در بازی‌های آسیایی این است که تجهیزات و امکانات آن پرتابل است و این تجهیزات به آسانی قابل جابجایی است.

جهان پناه گفت: با توجه به اینکه با فاصله 10 روز پس از بازی‌های آسیایی مسابقات پاراآسیایی آغاز می‌شود، پرتابل بودن تجهیزات این امکان را فراهم می‌کند که در مدت کوتاه زمانی و حداکثر در 48 ساعت بتوانیم به مکان دیگری که برای این مسابقات درنظر گرفته شده است، نقل مکان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در محل دفتر سازمان در IBC (مرکز رسانه ای بازی‌هاInternational Broadcast Center) امکان دریافت 40 خط سیگنال تصویر با فرمت HD از ورزشگاه‌های مختلف وجود دارد. البته فرمت تصویر تلویزیون کره با صداوسیمای جمهوری اسلامی‌متفاوت است که آنها با فریم ریت 60 تصاویر را آماده سازی و ارسال می‌کنند و با استفاده از روتر سیگنال به فرمت قابل استفاده برای شبکه‌های تلویزیونی ما تبدیل و در محل دفتر آماده سازی می‌شود. استفاده از ماتریس 32*32 با فرمت HD این امکان را به همکاران می‌دهد که سیگنال دریافتی را مدیریت و به دستگاه‌های مربوط توزیع کنند.

مدیر کل فنی مرکز تولید و فنی سیما گفت: همه تصاویر آماده شده توسط 3 خط ماهواره از دفتر سازمان به تهران ارسال می‌شود. هرکدام از این خط‌های ماهواره پهنای باند MBS 12 را دارد. در کنار هریک از خطوط تصویری 4 کانال صدا هم فعال است. این خطوط صدا قبل از شروع بازی‌ها تست و نهایی شده است که در طول برگزاری مسابقات مشکلی در ارسال صدا به وجود نیاید.

جهان‌پناه یادآور شد: یکی دیگر از ویژگی‌های استودیوی تلویزیونی به کار گرفته در بازی‌های آسیایی این است که امسال برای نخستین بار از دوربین‌های استودیویی استفاده شده است که به طور محسوسی در مقایسه با دوربین‌های پرتابل کیفیت تصاویر استودیو را بالا می‌برد.

وی در پایان گفت: در نودال نیز 14 دستگاه رکوردر‌هارد با فرمت SSD پیش بینی و نصب شده است تا برنامه‌ها را با بالاترین کیفیت ممکن ضبط کند. در گذشته ضبط برنامه‌ها روی مدیای پرتابل انجام و از طریق پرواز به کشور منتقل می‌شد ولی امسال با فراهم شدن امکان ضبط روی‌هارد در زمان‌های خالی همکاران با مدیای LTO که از ظرفیت بالایی برخوردار است کار آرشیو تصاویر و برنامه‌ها را انجام می‌دهند، و متناسب با نیاز شبکه‌ها‌ به صورت Offline آفیش و ارسال می‌شود. این مهم به دلیل استفاده از تمامی‌ظرفیت‌های خطوط ارتباطی و عدم خرید مدیای گران قیمت و حجیم صرفه جویی خوبی در مدیا و دیگر هزینه‌های مربوط داشته است.