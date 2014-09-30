بیماریهای قلبی روزانه 16 مازنی را به کام مرگ می کشاند/ نمایشگاهی برای سالم زیستن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه سالم زیستن با قلبی سالم در ساری، افزود: وضعیت استان مازندران از نظر عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی وخیم است به طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده، بیشترین میزان چاقی در کل کشور در این استان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید برای داشتن قلب و عروق سالم در خود و خانواده در زندگی، کار و تفریحات تجدید نظر کنند، اظهار داشت: در انتخاب غذا به جای طعم به چربی کمتر آن توجه کنیم چون غذاهای با چربی و کالری بیشتر باعث اضافه وزن چاقی می شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: چاقی، یک بیماری پیشرونده است که اثرات نامطلوب خود را به تدریج بر سیستم های مختلف بدن از جمله قلب و عروق باقی می گذارد و در بسیاری از مواقع این آثار ممکن است برگشت ناپذیر باشد.

اعرابی، بر ارزیابی و اندازه گیری مستمر دور کمر و فشار خون تاکید و تصریح کرد: فشار خون بالا نیز یک بیماری خطرناک و بی علامت است؛ همه خصوصا افراد دارای اضافه وزن و چاقی باید برای تشخیص زودهنگام آن بطور منظم فشار خون خود را اندازه بگیرند و اعداد آن را به خاطر بسپارند.

وی اختلال چربی خون را از جمله بیماری پیشرونده و بی علامت دانست و گفت: این عارضه در اثر تغذیه نامناسب ایجاد می شود و لزوماً با چاقی همراه نیست.

اعرابی خاطرنشان کرد: دیابت بزرگسالان یک بیماری پیشرونده و اکثرا بی علامت است که در بسیاری موارد با عارضه آن تشخیص داده می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مصرف روزانه میوه و سبزی کافی، غذاهای کم چرب و کم نمک، فعالیت بدنی و پرهیز از دخانیات را از عوامل پیشگیری از بیماریهای قلبی دانست و افزود: در خانواده طور برنامه ریزی کنیم که هر روز صبح صبحانه بخورید هر روز ورزش نماییم، از خانه تا محل کار یا محل خرید پیاده روی کنیم.

وی ادامه داد: افراد در محل کار خود از نشستن طولانی پرهیز کنند، سرپا بایستند، فعال باشند، راه بروند.

اعرابی، با بیان اینکه کودکان و نوجوانان چاق احتمال بيشتري دارد كه در سنين جوانتر به ديابت و بيماري قلبي عروقي مبتلا شوند، گفت: والدین از چاقی كودك و نوجوان خود پیشگیری کنند.

وی افزود: والدین باید خردسالان خود را به غذاهای سالمی مانند ماهی و سبزیجات پخته عادت دهند و درباره ضررهای دخانیات و خطرناک ترین انواع آن یعنی قلیان صحبت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، به والدین توصیه کرد: وقت کافی به بودن در کنار خانواده سپری کنیم، با بچه های خود بازی های پرتحرک و تفریحات سالم داشته باشیم .

اعرابی تصریح کرد: برای داشتن قلبی سالم، بایستی حداقل روزی 30 دقیقه کار پرتحرک، بازی یا ورزش داشته باشیم و به دخانیات، «نه» بگوئیم و الگوی خوبی برای فرزندان خود باشیم .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با تاكيد بر اهميت افزايش آگاهي جامعه در زمينه پيشگيري وكنترل عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي، گفت: در نمايشگاه هاي «سالم زيستن با قلبي سالم»، والدين و مربيان به همراه دانش آموزان با عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي و راههاي پيشگيري و كنترل آن آشنا خواهند شد و در نمايشگاه «محله عاري از دخانيات» دانش آموزان مقاطع راهنمايي در جريان يك داستان، به عوارض و پيامد هاي نامطلوب استعمال دخانيات پي خواهند برد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شعار امسال روز جهانی قلب را «انتخاب هاي دوستدار سلامت قلب» دانست و اظهار داشت: اين شعار اشاره به انتخاب هاي بهداشتي در زندگي، كار، گذران فراغت و همچنين تشويق به يك حركت و بسيج همگاني جهت ترويج زندگي سالم با محوريت سلامت قلب دارد.

اعرابی، ادامه داد: بايد با ايجاد محيط هاي دوستدار قلب و عروق در خانه، محل كار و نيز جامعه بهترين فرصت ها و گزينه ها را جهت اتخاذ سبك زندگي سالم ارائه کنیم.