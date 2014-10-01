داوری جشنواره استانی قصه گویی فارس کلید خورد

مجتبی حق پرست در گفتگو با مهر با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: داوری لوح های فشرده ی صوتی تصویری قصه گویی مربیان مسئول، مربیان فرهنگی، هنری، ادبی، سیار روستایی، پستی و قصه گویان آزاد از فردا به مدت سه روز و با حضور سه نفر از داوران مجرب آغاز می شود.

وی افزود: داوری آثار در دو بخش مربیان و قصه گویان آزاد صورت می پذیرد و قصه گویان منتخب در روزهای 22 و 23 مهر ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل کانون فارس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس هدف از برگزاری جشنواره ی قصه گویی را توسعه و ترویج فرهنگ قصه گویی عنوان و تصریح کرد: با توجه به آزاد بودن موضوع، قصه گویان می توانستند قصه هایی با درون مایه آموزشی، تربیتی با گرایش های مذهبی، علمی، تاریخی و اجتماعی با شیوه های مناسب ارائه دهند و مخاطبان جشنواره همه ی کودکان و نوجوانان علاقه مند و اولیای تربیتی، خانواده ها و علاقه مندان به هنر قصه گویی می باشند.

حق پرست تاکید کرد: منتخبین جشنواره استانی به هفدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی راه خواهند یافت.

اعلام برنامه هاي دهه ي ولايت در كانون فارس

همچنین مدیرکل کانون پرورش فارس، از ویژه برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در دهه ولایت در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس خبر داد و با دعوت از دانش آموزان مدارس، اولیای تربیتی، مسوولین جهت حضور در ویژه برنامه ها، گفت: برگزاری ویژه برنامه و جشن عید قربان و عید غدیر خم همراه با اجرای فعالیت های شاد و متنوع با عناوین « مهر ولایت » - « جانشین خورشید »، معرفی وقایع و ایام در قالب طرح دیواری، پانل خبری و حضوری با موضوع عید سعید قربان، روز عرفه، عید سعید غدیر خم از بخش های این جشن هاست.

وی ادامه داد: اجرای فعالیت قصه گویی و جشنواره قصه گویی با موضوع از غدیر تا ولایت، اجرای نمایش نور و صدا از خلیل ا... تا ولی ا...، برگزاری نشست و فعالیت بحث آزاد با حضور افراد خبره و آگاه به مسائل مذهبی با موضوع مسأله ی ولایت و ولایت مداری، فلسفه قربانی کردن و عید قربان در این هفته برپا داشته می شود.

مدیر کانون فارس از برگزاری مسابقات مختلف نقاشی، کارت تبریک سازی، مسابقه ادبی، مسابقه دومینو خبر داد و افزود: این مسابقه ها بین کودکان و نوجوانان با موضوعات قربانی کردن، عید ولایت برگزار می شود در حالیکه برپایی نمایشگاه و فروشگاه محصولات فرهنگی کانون، برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری و ادبی اعضای کودک و نوجوان با موضوع قربان تا غدیرخم، اجرای فعالیت اقدام پژوهی ویژه ی اعضای نوجوان با موضوع عید قربان و عید غدیر خم، برپایی کارگاه نشریه نگاری (کاغذی و الکترونیکی) با موضوعات مرتبط با عید قربان و غدیر خم از جمله برنامه هاي اجرايي

مراكز فرهنگي هنري كانون فارس در دهه ولايت خواهد بود.

وی، افزود: اين ويژه برنامه ها هم زمان با دهه ي ولايت و از عيد سعيد قربان تا عيد سعيد غدير در مراكز فرهنگي هنري كانون فارس اجرا مي شود.