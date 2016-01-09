به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، مدیر فرهنگی هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خاطرنشان کرد: تعدادی از قصه‌گویان برگزیده جشنواره‌های استانی و چندین قصه‌گوی خارجی در روزهای پایانی بهمن ۱۳۹۴ قصه‌های خود را در این رویداد فرهنگی روایت می‌کنند.

محسن حموله در ادامه گفت: نزدیک به ۱۷۰۰ قصه‌گو در این دوره از جشنواره در استان‌ها شرکت کردند که از میان آن‌ها ۳۱۶ قصه‌گوی برگزیده استانی به مرحله داوری رسیدند.

مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون توضیح داد: داوری آثار برگزیده جشنواره‌های استانی نیز برای انتخاب برترین‌های این رویداد فرهنگی در حال برگزاری است و اسامی آنان به زودی اعلام خواهد شد.

حموله در پایان تصریح کرد: هجدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی قرار است روزهای ۲۷ تا ۳۰ بهمن در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

هفدهمین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گویی کانون سال گذشته در کرمانشاه برگزار شد.