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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

سردار امیری مقدم خبرداد:

سرقت مسلحانه در خراسان رضوی كاهش 100 درصدی داشته است

سرقت مسلحانه در خراسان رضوی كاهش 100 درصدی داشته است

مشهد – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: در شش ماه نخست سال جاری سرقت مسلحانه كاهش 100 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری‌مقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته نیروی انتظامی، اظهار كرد: حضور نیروهای مردمی بسیج در بسیاری از محلات مشهد به ایجاد امنیت كمك كرده و این نیروها با ناجا همكاری می كنند اما مستقل اعمال قانون نمی كنند.

سردار اميري مقدم با یادآوری اینكه از 14 تا 30 مهر ماه هفته نیروی انتظامی است؛ گفت: شعار امسال "پلیس، تلاش جهادی و کارآمدی" است.

وی از كاهش 100 درصدی سرقت مسلحانه در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در ماه های گذشته هیچ موردی از سرقت مسلحانه در استان نداشته‌ایم.

سردار امیری مقدم با بیان عملكرد نیروی انتظامی در شش ماهه نخست سال جاری در استان اعلام كرد: در كشفیات مواد مخدر 60 درصد افزایش داشته ایم و در این شش ماهه بیش از 13 تن مواد مخدر كشف شده که 5 تن آن مربوط به کشفیات ازخرده‌فروشی ها بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌رضوی بیان كرد: افزایش 37 درصدی کشفیات سرقت‌ها، 31 درصد نیز افزایش دستگیری سارقان و 19 درصد افزایش دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر را در استان در این شش ماهه شاهد بوده‌ایم.

وی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 6 هزار راننده تست سلامت گرفته شد و برای جمع‌آوری معتادان پرخطر با اجرای طرح‌هایی بیش از 900 نفر شامل زن و مرد جمع‌آوری شدند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌ رضوی در خصوص آمار تصادفات در جاده های استان گفت: 22 درصد كاهش تلفات تصادفات درون شهری و در مجموع در تلفات درون و برون شهری تصادفات یک درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار امیری‌مقدم بیان كرد: اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش تاثیرات خوبی در جامعه داشته و استمرار این طرح باعث کاهش جرایم خشن اجتماعی خواهد شد.

وی گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از 860 هزار تماس از سوی مردم به نیروی انتظامی ثبت شد که از این تعداد تماس بیش از 500 هزار تماس عملیاتی و 200 هزار تماس نیز ارشادی است که شامل تصادفات، نزاع و درگیری‌ها و مزاحمت‌های خیابانی می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌رضوی از تامین 100 دستگاه خودروی جدید پلیس به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان به وی‍ژه مشهد خبر داد.

وی به برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه "ما" اشاره کرد و یادآور شد: همزمان با هفته ناجا فیلم‌های این جشنواره در محل سینما هویزه مشهد اکران خواهد شد كه 387 اثر در قالب‌های داستانی، مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه 110 ثانیه‌ای و آثار مردمی به این جشنواره ارسال شده است.

سردار امیری مقدم افزود: 106 اثر در بخش داستانی، 60 اثر در بخش انیمیشن، 120 اثر در بخش فیلم کوتاه 110 ثانیه‌ای، 88 اثر در بخش مستند و 21 اثر در بخش آثار مردمی دریافت شده است

 اجرای مراسم صبحگاه مشترک، رزمایش ورزش‌های رزمی و دفاع شخصی، ارائه آموزش همگانی، برپایی نمایشگاه فضای مجازی، اهدای خون پرسنل، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر، غباروربی مزار شهدا، تئاتر درمانی و تئاترخیابانی در شمار برنامه های هفته نیروی انتظامی است.

کد مطلب 2381800

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