سرقت مسلحانه در خراسان رضوی كاهش 100 درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری‌مقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته نیروی انتظامی، اظهار كرد: حضور نیروهای مردمی بسیج در بسیاری از محلات مشهد به ایجاد امنیت كمك كرده و این نیروها با ناجا همكاری می كنند اما مستقل اعمال قانون نمی كنند.

سردار اميري مقدم با یادآوری اینكه از 14 تا 30 مهر ماه هفته نیروی انتظامی است؛ گفت: شعار امسال "پلیس، تلاش جهادی و کارآمدی" است.

وی از كاهش 100 درصدی سرقت مسلحانه در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در ماه های گذشته هیچ موردی از سرقت مسلحانه در استان نداشته‌ایم.

سردار امیری مقدم با بیان عملكرد نیروی انتظامی در شش ماهه نخست سال جاری در استان اعلام كرد: در كشفیات مواد مخدر 60 درصد افزایش داشته ایم و در این شش ماهه بیش از 13 تن مواد مخدر كشف شده که 5 تن آن مربوط به کشفیات ازخرده‌فروشی ها بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌رضوی بیان كرد: افزایش 37 درصدی کشفیات سرقت‌ها، 31 درصد نیز افزایش دستگیری سارقان و 19 درصد افزایش دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر را در استان در این شش ماهه شاهد بوده‌ایم.

وی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 6 هزار راننده تست سلامت گرفته شد و برای جمع‌آوری معتادان پرخطر با اجرای طرح‌هایی بیش از 900 نفر شامل زن و مرد جمع‌آوری شدند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌ رضوی در خصوص آمار تصادفات در جاده های استان گفت: 22 درصد كاهش تلفات تصادفات درون شهری و در مجموع در تلفات درون و برون شهری تصادفات یک درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار امیری‌مقدم بیان كرد: اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش تاثیرات خوبی در جامعه داشته و استمرار این طرح باعث کاهش جرایم خشن اجتماعی خواهد شد.

وی گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از 860 هزار تماس از سوی مردم به نیروی انتظامی ثبت شد که از این تعداد تماس بیش از 500 هزار تماس عملیاتی و 200 هزار تماس نیز ارشادی است که شامل تصادفات، نزاع و درگیری‌ها و مزاحمت‌های خیابانی می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان‌رضوی از تامین 100 دستگاه خودروی جدید پلیس به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان به وی‍ژه مشهد خبر داد.

وی به برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه "ما" اشاره کرد و یادآور شد: همزمان با هفته ناجا فیلم‌های این جشنواره در محل سینما هویزه مشهد اکران خواهد شد كه 387 اثر در قالب‌های داستانی، مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه 110 ثانیه‌ای و آثار مردمی به این جشنواره ارسال شده است.

سردار امیری مقدم افزود: 106 اثر در بخش داستانی، 60 اثر در بخش انیمیشن، 120 اثر در بخش فیلم کوتاه 110 ثانیه‌ای، 88 اثر در بخش مستند و 21 اثر در بخش آثار مردمی دریافت شده است

اجرای مراسم صبحگاه مشترک، رزمایش ورزش‌های رزمی و دفاع شخصی، ارائه آموزش همگانی، برپایی نمایشگاه فضای مجازی، اهدای خون پرسنل، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر، غباروربی مزار شهدا، تئاتر درمانی و تئاترخیابانی در شمار برنامه های هفته نیروی انتظامی است.