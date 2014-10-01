به گزارش خبرگزاری مهر، فروش اینترنتی بلیت نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» در سایت تئاترشهر و سایت تیوال آغاز شد.
اجرای نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» نوشته فردریش دورنمات، با طراحی و کارگردانی هادی حجازیفر از پنجشنبه 10 مهر ساعت 19 در سالن اصلی تئاترشهر آغاز میشود.
این نمایش تلفیقی از بازیگر و عروسک است که در فضایی فانتزی، اجرایی متفاوت از اثر مشهور فردریش دورنمات را روایت میکند.
محمد صادق ملک(ملکی)، آرش (علی) فلاحت پیشه، پریناز لطفاللهی، فرهاد تفرشی، علیرضا مدنی، محمد بابایی، امیر ذکیپور، محمد عسکری، مینا درودیان، مینا شجاعیان، محمد روشنی، حسن زارع و بهناز نادری بازیگران این نمایش هستند و مهرسان صفاریان، حامد ذبیحی، حامد جعفریکیا، حسین دیوان، سجاد هاشمی، سینا رستگاری، سعیده رمضان زاده، شیما عرب، مژگان حسینی، نگین کشفی و لیلا احمدی به عنوان عروسکگردان در این نمایش حضور دارند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: شعله محمدی بازنویسی، نازیلا نوریشاد مدیر هنری، طراح و سرپرست ساخت عروسکها، بهناز نادری دستیار کارگردان، برنامهریز و ترانهسرا، مژگان عیوضی طراح لباس، افسانه قلیزاده طراح گریم، رضا خضرایی طراح نور، کوروش سروش موسیقی، مهدی طلاجوی عکاس، امید رضوانی طراح پوستر و بروشور و امیر موسیکاظمی روابط عمومی.
داوران تئاتر خیابانی جشنواره کودک همدان معرفی شدند
هیات داوران بخش مسابقه تئاتر خیابانی بیست ویکمین جشنواره بینالمللی تئاترکودک ونوجوان همدان معرفی شدند
منصور خلج، مریم معترف و یدالله وفاداری به عنوان هیات داوران بخش خیابانی بیست ویکمین جشنواره بینالمللی تئاترکودک ونوجوان همدان اعلام شدند.
رویکرد و دیدگاه داوران بخش مسابقه تئاتر خیابانی این جشنواره حمایت از خلاقیتهای هنری نمایش با دیدگاه پژوهش محور، حمایت از آثار خلاقانه، پرمخاطب و متناسب با مسائل مربوط به کودک ونوجوان و همچنین نمایشهایی که توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و معرفی آئین ها ورسوم بومی دارند، است.
در این بخش گروه هایی نمایشی از شهرهای تهران، ملایر، همدان، ورامین، آستانه اشرفیه و مبارکه حضور دارند. این آثار از ساعت 11تا 17 بعدظهر 15 تا 21 مهرماه در محوطه مجتمع فرهنگی هنری بوعلی همدان، محوطه مجموعه تالار فجر همدان و محوطه مجموعه فرهنگی هنری شهید آوینی همدان برگزار می شود.
اجرای مجدد نمایشنامه خوانی ویژه هنرمندان سرطانی تئاتر در برج آزادی
اجرای مجدد نمایشنامه خوانی ویژه هنرمندان سرطانی تئاتر از روز 11 الی 13 مهر در برج آزادی اجرا می شود.
اجرای مجدد نمایشنامه خوانی «صد سال پیش از تنهایی ما» به نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان به صورت خیریه برگزار می شود و عواید گیشه جهت کمک به هنرمندان سرطانی تئاتر مورد بهره برداری قرار می گیرد.
این نمایشنامه خوانی از 11 تا 13 مهر در دو سانس 18 و 20 در سالن اصلی برج آزادی اجرا خواهد شد.
آغاز دوباره اجرای نمایش «خانه خورشید» در مرکز تئاتر کانون
اجرای نمایش «خانه خورشید» نوشته و کار شهرام کرمی که دو روز گذشته به دلیل کسالت پرستو گلستانی بازیگر این نمایش روی صحنه نرفت از سرگرفته شد.
این نمایش که از 16 شهریور در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پارک لاله) روی صحنه است از روز سه شنبه اجرای خود را در این مرکز از سر گرفت.
مریم آشوری تا بازگشت و رفع کسالت پرستو گلستانی در این نمایش حضور خواهد داشت.
نمایش «خانه خورشید» نوشته و کار شهرام کرمی با حضور آرش نوذری، سید علیرضا دری، مینووش رحیمیان، مریم آشوری، روژان کردنژاد، روحالله زندی تا پایان مهر هر روز در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بوستان لاله و در ساعت 18 اجرا خواهد شد.
این نمایش که تولید مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری است به عنوان جدیدترین نمایش گروه تئاتر شایا با آهنگسازی سیاوش لطفی، طراحی صحنه امیرحسین دوانی و طراحی لباس روشنک کریمی روی صحنه است.
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