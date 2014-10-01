30 دستگاه اتوبوس برای انتقال مسافران قطارهای محور ریلی جنوب اعزام شد

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال خروج یک رام قطار باری بین ایستگاه تنگ پنج و تنگ هفت درخواست اعزام اتوبوس به منظور انتقال مسافران از سوی مسئولان مرتبط به این اداره کل اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون دو قطار مسافربری از سمت اراک به دورود در حال حرکت است ادامه داد: مقرر شد که از مجموع چهار قطار عبوری از این محور طی امشب اتوبوسهای مورد نیاز برای جابجایی به طور مشترک از سوی لرستان و مرکزی تامین شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان افزود: در این راستا قرار شد اتوبوسهای مورد نیاز برای انتقال مسافران دو قطار را لرستان و دو قطار دیگر را اراک تامین کند.

رحمانی با اشاره به انجام تمهیدات لازم برای تامین اتوبوسها به منظور انتقال مسافران به اهواز یادآور شد: در این راستا تاکنون 30 دستگاه اتوبوس از سوی حمل و نقل و پایانه های استان لرستان برای انتقال مسافران تامین و اعزام شده است.

وی ادامه داد: همچنین قطارهای محور جنوب نیز بنابر اعلام متولیان امر لغو شده است.

بنابر این گزارش یک قطار باری عصر امروز چهارشنبه در داخل تونل موجود در مسیر بین دو ایستگاه تنگ پنج و تنگ هفت در مرز دو استان لرستان و خوزستان دچار حادثه شد که در جریان این حادثه واگن های این قطار باری از هم جدا شده و به خط آهن آسیب وارد کرده است.

عملیات ترمیم خط در حال حاضر توسط نیروهای راه آهن در حال انجام است.