محمد حسین نکووقت مدیر فروش چای ارگانیک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از آنجایی که شرکت ما به عنوان اولین تولید کننده چای ارگانیک در ایران و خاورمیانه است به فکر تولید چای ارگانیکی افتادیم تا نیازی به افزودن هیچ یک ازمواد شیرین کننده به چای نباشد.

وی با بیان اینکه چای ارگانیک چایی ای است که هیچگونه کود شیمیایی و سمی در آن وجود ندارد افزود: در باغات چای از کود گیاهی به جای کود شیمیایی استفاده شده و از حشره کفشدوزک برای از بین بردن آفت، حشرات مضر و جانوران موزی در بوته های چای استفاده می شود، زیرا کفشدوزک ها از بین برنده های خوبی برای حشرات مضر هستند.

نکووقت با بیان اینکه در علم ارگانیک این چای حدود سی سال از اروپا و امریکا عقب هستیم اظهار داشت: خوشبختانه فرهنگ ارگانیک در کشور رفته رفته جای خود را در میان ایرانیان باز کرده و آنها تمایل بیشتری نسبت به محصولات ارگانیک از جمله چای ارگانیک نشان می دهند.

وی عنوان کرد: محصولات ارگانیک به لحاظ هزینه، سه تا چهار برابر محصول غیرارگانیک است، ولی وقتی بحث پیشگیری قبل از درمان مطرح می شود و محصولات ارگانیکی از خطرات زیادی که به دستگاه گوارش وارد می شود جلوگیری می کند.

نکووقت با توضیح اینکه خدا در قرآن هم اشاره می کند که انسان باید به غذایی که می خورد توجه عمیق و ژرف داشته باشد یادآور شد: استفاده از محصولات ارگانیکی می تواند از ضرر و زیان وارد کردن به بدن انسان جلوگیری کند.

وی در خصوص چای ارگانیکی که به عنوان محصول جدید شرکت وارد بازار شده است اعلام کرد: چای ترش و شیرین چای ارگانیکی است که تا 20 روز آینده وارد بازار قرار می شود.

به گفته نکووقت، چای ترش و شیرین ارگانیک ،از به لیمو و گیاهی به نام استویا و چای ممتاز ارگانیک نشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: استویا برای اولین بار در برزیل شناسایی شده و برگ آن شبیه برگ چای است و به قدری شیرین است که شیرینی آن 60 تا 300 برابر شکر است .

مدیر فروش چای ارگانیک با بیان اینکه گلوکز استویا صفر است تاکید داشت: با توجه به اینکه اکنون میلیون ها دیابتی در کشور وجود دارند می توانند از چای ترش و شیرین که از استویا در آن به کار رفته استفاده بکنند .

وی با بیان اینکه شاید افرادی هم وجود داشته باشد که از قند و شکر به همراه چای استفاده نمی کنند، گفت: این چای می تواند مطلوب آنها باشد چرا که چای شیرین است و در آن به اندازه ای استویا به کار رفته که به هنگام استفاده از آن نیازی به قند و یا شکر ندارد.

نکووقت با اشاره اینکه استویا می تواند به عنوان یک شکر طبیعی در چای محسوب شود، اظهار داشت: کشت استویا در ایران جواب داده است و مصرف آن هم در کشور بالا می رود و می تواند جایگزین خوبی برای شکر و قند باشد.