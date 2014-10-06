برنامه دانشگاه آزاد برای جذب 5000 استاد در سال/ آخرین وضعیت طرح جامع آموزشی

حسین غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: داده های طرح جامع آموزشی از دو سال پیش تاکنون در حال جمع آوری بود، در زمان آغاز مدیریت میرزاده در دانشگاه آزاد بخشی از این طرح انجام شده بود و ما هم آن را ادامه دادیم.

وی ادامه داد: مجموعه اطلاعات آموزشی از تمام واحدهای کوچک، بزرگ و جامع دانشگاه آزاد اسلامی در حال جمع آوری است و بر اساس این اطلاعات می توان برنامه مناسب آموزشی را متناسب با وضعیت فعلی جمعیت دانشجویی، فضای آموزش و پژوهش، نسبت استاد به دانشجو، دوری و نزدیکی به محل تحصیل، طراحی کرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه پس از تجمیع واحدهای علوم تحقیقات، توزیع مناسب استادان در میان جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفت، اظهار داشت: دانشگاه آزاد بنا دارد در هر سال 5 هزار عضو هیأت علمی دکتری را جذب کند.

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو در شبی که به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد منصوب شد خبر از طرحی به نام طرح جامع آموزشی داد که بر اساس آن استانداردهای آموزشی بر اساس کیفی سازی در واحدهای این دانشگاه باید عملیاتی می شد.