به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سیدغلامرضا میرحسینی درباره این ویژه‌برنامه‌ها گفت: به مناسبت دهه ولایت به ویژه عید سعید غدیر خم جشن‌های خیابانی «تا همیشه غدیر» شامل سخنرانی، مولودی‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی هنری در فرهنگسراهای تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی، برنامه‌های «تا همیشه غدیر» از 17 مهر همزمان با شب ولادت حضرت امام هادی(ع) آغاز می‌شود و تا 26 مهر همزمان با شب مباهله پیامبر(ص) ادامه دارد. روز عید غدیر مسابقه سراسری حفظ خطابه پیامبر همراه با اهدای جوایز ارزنده برگزار می‌شود تا ضمن تبیین اهمیت ولایت در جامعه، فضای نشاط معنوی برای شهروندان فراهم شود.

میرحسینی در ادامه از برپایی فرهنگسراهای سیار غدیر در دهه ولایت خبر داد و افزود: چند دستگاه اتوبوس‌ به عنوان فرهنگسرای سیار غدیر با هدف ایجاد فضای شاد برای مخاطبان در خیابان‌ها تردد می‌کنند و با توقف در نقاط پرجمعیت شهر به مردم محصولات فرهنگی ارائه می‌‌کنند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: برگزاری جشن مباهله با حضور هنرمندان و اصحاب فرهنگ در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن، رونمایی از آثار موسیقایی حسام‌الدین سراج و مجید اخشابی، مسابقه کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه عکس، اجرای برنامه مداحی، توزیع محصولات فرهنگی مرتبط با غدیر و... از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه «تا همیشه غدیر» در دهه ولایت است.