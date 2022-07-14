گردهمایی بزرگ سادات شهر تهران در فرهنگسرای بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خسروی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۶ و رئیس فرهنگسرای بهمن با اعلام اجتماع بزرگ سادات شهر تهران، به مناسبت عید سعید غدیر خم گفت: این ویژه برنامه، نخستین گردهمایی سادات شهر تهران است که از ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه سال جاری، در مرکز همایش‌های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه را بزرگداشت سنت‌های غدیر، ترویج جشن و سرور و شادی در مناسبت‌های مختلف مذهبی، تبیین حقانیت ولایت امام علی (ع) و تقویت علاقه مردم به ایشان عنوان کرد و اظهار داشت: با دعوت از سادات و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سادات مناطق ۲۲ گانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در شب عید غدیر همراه با همخوانی خطبه غدیر و بستن عقد اخوت، به استقبال این عید بزرگ خواهیم رفت و این شب عزیز را باحضور دوستداران خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) جشن می‌گیریم.

وی در ادامه در تشریح این مراسم جشن گفت: قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط رامین بهرامی از قاریان برجسته کشور، اجرای تواشیح گروه بین المللی نور، شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی، مجلس شبیه خوانی خطبه غدیر باهنرمندی گروه کهربای تعزیه به سرپرستی مجید خسروآبادی، نقالی مرشد محسن میرزاعلی، خوشنویسی روی صحنه باحضور هنرمند خوشنویس مهدی محرم زاده و تجلیل از ۱۰ نفر از سادات شاخص شهر تهران شامل، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فعالان فرهنگی، هنرمندان، ورزشکاران و پژوهشگران و… ازجمله بخش‌های اصلی این ویژه برنامه است.

گفتنی است، پخت آش نذری با عنوان «مائده غدیر»، برپایی ایستگاه صلواتی و پخش شربت و شیرینی و اهدای محصولات فرهنگی به شرکت کنندگان و ورک شاپ هنری باحضور هنرمندان سادات از بخش‌های جانبی این برنامه است که به مناسبت گرامی داشت دهه ولایت با مشارکت و همکاری مراکز فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه تهران در این فرهنگسرا برگزار می‌شود.

مرکز همایش‌های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن در انتهای بزرگراه شهید نواب صفوی، میدان بهمن، خیابان شهید وفایی واقع شده است، علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ۵۵۰۵۸۸۹۲ و ۳ تماس بگیرند.