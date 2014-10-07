غرب حق انتخاب شیوه زندگی و توسعه را با روش های مختلف نقض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر دکتر محمدجواد لاریجانی که در ششمین نشست حقوق بشر با موضوع سازمان های مردم نهاد و تعالی حقوق بشر که با حضور جمعی از مدیران عامل سازمان های مردم نهاد و مسئولان مربوط به حوزه سمن ها برگزارشده بود یکی از رسالت های اصلی ستاد حقوق بشر را دفاع از این دو حق ملت ایران دانست و گفت: این حق مسلم ملت ما است که شیوه زندگی خود را داشته باشند و حق توسعه در بالاترین سطوح را داشته باشند.

لاریجانی با بیان اینکه ساده ترین سوال ما از غرب این است که آیا ما این حق را داریم که بر پایه ارزش های اسلامی و فرهنگی خود شیوه زندگی مان را انتخاب کنیم یا خیر؟ گفت: " پاسخ غربی ها به این سوال کاملا منفی است. آنها با روش های مختلف حتی در مجامع بین المللی تاکید می کنند که تنها یک روش زندگی وجود دارد و آن روش زندگی لیبرال سکولار غربی است و متاسفانه این نگاه در همه اسناد حقوق بشری نیز تسری پیدا کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه حق توسعه نیز یکی از حقوق اصلی ملت ها محسوب می شود گفت: غرب برای هرکشوری در دنیا حدمشخصی از توسعه را تعیین کرده اند و رسما می گویند شما حق ندارید در خصوص توسعه از اندازه ای که ما برای شما تعیین کرده ایم فراتر بروید.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما در ستاد حقوق بشر جا انداختن و استیفای این دو حق برای کشورمان در مجامع بین المللی است گفت: غربی ها معتقدند توسعه و فناوریهای پیشرفته فقط مختص جوامع پیشرفته است و شما حق ندارید فناوریهایی مثل فناوری های هسته ای داشته باشید لذا از این نظر حق توسعه موضوعی است که باید از ان در جوامع دفاع کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر بزگترین دغدغه غرب را مقابله با تجربه عظیم جمهوری اسلامی در ابتناء یک نظام سیاسی ومدنی بر مبنای عقلانیت اسلامی دانست و گفت حقوق بشر به یکی از اهرم های مناسب غرب برای وارد کردن فشارهای سیاسی به ایران و مقابله با پیشرفت های کشورمان تبدیل شده است.

لاریجانی با اشاره به تحریف و سوء استفاده های گسترده ای که از حقوق بشر بعمل می آید گفت: شما در هیچ یک از اسناد حقوق بشری با اصطلاح مدافعان حقوق بشر برخورد نمی کنید اما غربی ها توانسته اند با تکرار زیاد، این اصطلاح را جا بیندازند و اکنون شما می بینید متاسفانه افرادی را که در اقدامات ترویستی شرکت داشته و یا با تروریست های تابلو دار در ارتباط هستند به عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی می کنند و آن را تبدیل به یک اصطلاح رایجی کرده اند که جمیع مخالفان جمهوری اسلامی را در آن حیطه تعریف می کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر دفاع از منافع ملی، پایش مسائل حقوق بشری در داخل و خارج از کشور، ارتقاء مباحث حقوق بشری و تحقیق ونوآوری در این حوزه را بعنوان چهار ماموریت و حوزه فعالیت ستاد حقوق بشر نام برد و از همه سازمان های مردم نهاد دعوت کرد تا در این حوزه ها با ستاد حقوق بشر تعامل داشته باشند و یا در این مسیر فعالیت های خود را افزایش دهند.



غریب آبادی: ایران در حوزه حقوق بشر انفعالی عمل نمی کند

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست با اشاره به اینکه دین مبین اسلام توجه ویژه ای به مفاهیم انسانی و حقوق بشر داشته است گفت: اینکه امروز غرب اسلام را در برابر حقوق بشر قرار داده موضوع دردناکی است.

کاظم غریب آبادی با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب در صدور بیانیه ها و موضعگیری های حقوق بشری گفت: بزرگترین جنایات علیه بشریت توسط متحدین غرب مانند رژیم صیهونیستی و یا کشورهای همسو با آن انجام می شود اما آنها حتی یک بیانیه هم دریافت نمی کنند ولی ایران که به واقع بزرگترین دموکراسی منطقه است همیشه آماج حملات مختلف حقوق بشری است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه موضوع غرب با ایران حقوق بشر نیست و این اتهامات صرفا بهانه ای برای وارد آوردن فشار سیاسی به کشور ما است گفت: ایران از ظرفیت های عظیمی در حوزه حقوق بشر برخوردار است و بزرگترین ترس غربی ها پرچمدار شدن ایران در این حوزه در جهان و تبدیل شدن آن به الگویی برای سایر کشورها خصوصا کشورهای مسلمان است.

غریب آبادی افزود ایران به واسطه ظرفیت های بزرگی که در حوزه های مختلف از جمله قوانین مترقی در حوزه حقوق مدنی برخوردار است ، جایگاه بسیار ویژه و مهمی در میان کشورهای منطقه و نخبگان دارد.

سفیر سابق کشورمان درهلند با تاکید براینکه ایران با حضور در 21 معاهده بین المللی مربوط به حقوق بشر، در میان کشورهای اسلامی پیشتاز و پیشرو در اسناد حقوق بشری است گفت: نقش راهبردی ما در جنبش عدم تعهد از دیگر ظرفیت های ما است که باید در بحث حقوق بشر با استفاده از آن هنجار سازی در این حوزه را آغاز و فعالیت هایی که تا کنون انجام می شده را تقویت کنیم.

غریب آبادی در پایان با تاکید براینکه ایران به هیچ وجه به صورت انفعالی با حقوق بشر مواجه نخواهد شد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حقوق بشر را مشخص دانست و گفت: در مسیر هنجار سازی و و پرچمداری در حوزه حقوق بشر در جهان سازمان های مردم نهاد نقش و جایگاه ویژه ای دارند که در صورت استفاده از این ظرفیت ها در مسیر درست موفقیت های به دست آمده افزایش خواهد یافت.

همچنین در پایان این نشست جمعی از مدیران عامل سازمان های مختلف به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف از جمله ارتقاء حقوق بشر، توسعه فعالیت های اجتماعی و همکاری سازمان های دولتی با سمن ها در خصوص اقدامات عام المنفعه از جمله گرفتن عفو و بخشودگی برای زندانیان دیه و قصاص و مسائل مربوط به محیط زیست پرداختند.