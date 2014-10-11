به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: ولی الله سیف در این ملاقات، شرایط اقتصادی کشور و دستاوردهای یک ساله اخیر در ارتباط با کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، بهبود اخیر در رشد اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و موفقیت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تشریح نمود. وی همچنین توضیحاتی در مورد طرح سلامت و طرح امنیت غذایی ارایه داد.

"شیناهارا" نیز دستاوردهای اقتصادی ایران را بسیار مهم و چشمگیر دانست و اعلام کرد: مطمئنا با برنامه ریزی‌های انجام شده، دولت ایران می تواند با این روند به دستاوردهای بزرگتری نایل آید.

معاون صندوق بین المللی پول همچنین کاهش نرخ تورم و بهبود در رشد اقتصادی به دست آمده را مثال زدنی دانست و اشاره کرد: برای دستیابی به چنین اهدافی نیاز به هماهنگی کلیه اعضای اقتصادی دولت خواهد بود و جزئیات برنامه های اجرایی دولت باید کاملا هماهنگ و مرحله به مرحله به اجرا درآید. مشخص است که در اجرای سیاستهای اقتصادی، هماهنگی در میان سیاستگذاران و حمایت دولت نقش مهمی در این دستاوردها داشته است.

همچنین مسعود احمد، رییس اداره آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق، با رییس کل بانک مرکزی ملاقات کرد. وی که اخیرا از ایران بازدید کرده است، ملاقاتهای انجام شده در ایران با مسئولان اقتصادی و بانکها را بسیار مهم دانست و از بابت دستاوردهای اقتصادی ایران در سال گذشته به رییس کل بانک مرکزی تبریک گفت. وی همچنین نتایج حاصله را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

سیف در طول اقامت دو روزه در واشنگتن با برخی از روسای بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین مدیران عامل چند بانک بزرگ منطقه‌ای دیدار و گفتگو و نسبت به از سرگیری روابط بانکی و گسترش روابط تجاری تاکید کرد.