به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المستقله که از بغداد منتشر می شود، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه در جریان یک جلسه گفت‌وگو در نشست مؤسسه پژوهشی خاورمیانه (مِری) در اربیل گفت که موضع اقلیم کردستان از آغاز جنگ، جلوگیری از ورود به درگیری و حفظ امنیت و ثبات اقلیم بوده است.

وی با اشاره به هماهنگی مستمر با دولت مرکزی عراق و اتحادیه میهنی کردستان گفت که از ابتدای جنگ، تماس‌ها میان اربیل، بغداد و اتحادیه میهنی به‌صورت روزانه ادامه داشته تا از انتقال پیامدهای درگیری نظامی به خاک اقلیم جلوگیری شود.

بارزانی تأکید کرد که ایران همسایه عراق است و این جنگ، جنگ اقلیم کردستان نیست.

وی گفت: مقام‌های اقلیم با استفاده از خاک خود برای تهدید امنیت ایران یا انجام عملیات نظامی فرامرزی مخالف هستند.

رئیس اقلیم کردستان همچنین اعلام کرد که از روز نخست جنگ [واشنگتن علیه تهران]، مرزها بسته و نیروهای امنیتی در امتداد نوار مرزی مستقر شدند.

به گفته وی، به احزاب مخالف ایرانی مستقر در اقلیم نیز به‌ صراحت اعلام شد که اجازه انجام هیچ‌گونه حمله‌ای علیه ایران از خاک عراق را ندارند.

بارزانی با اشاره به قوانین بین‌المللی و قانون اساسی عراق گفت که استفاده از خاک این کشور برای انجام حملات مسلحانه علیه کشورهای همسایه مجاز نیست و این اصل، مبنای ثابت سیاست امنیتی اقلیم کردستان است.

وی افزود که تدابیر اتخاذشده با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌های مرزی، حفاظت از امنیت اقلیم و ساکنان آن و حفظ روابط با کشورهای همسایه در شرایط حساس امنیتی و سیاسی منطقه انجام شده است.

رئیس اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنانش، با وجود اختلافات سیاسی داخلی، از وجود تفاهم میان اربیل و بغداد درباره مسائل راهبردی خبر داد و گفت حفاظت از اقلیم و حفظ ثبات آن، طرف‌های سیاسی را به تقویت هماهنگی در جریان بحران سوق داده است.

ارزیابی بارزانی اینگونه بوده که اقلیم کردستان در اجتناب از ورود مستقیم به این درگیری [آمریکا و ایران] موفق عمل کرده است.