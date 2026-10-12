به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی و حسین گودرزی گل های استقلال را در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۲- یاسر آسانی)(۶۷- محمدحسین اسلامی)، روزبه چشمی‌ (کارت زرد)، جلال‌الدین ماشاریپوف (کارت زرد)(۵۲- علیرضا کوشکی)، اسماعیل قلی‌زاده (کارت زرد) و سعید سحرخیزان.



ترکیب الغرافه:



احمد کانه، عبدالرحمن فایز الراشدی(۷۵- هولگیت)، سیدو سانو(۷۵- کومان)، دامی ترائوره(۴۵- علا الدین)، ایوب محمد العلوی، سیف‌الدین حسن فضل‌الله، فابریسیو دیاز، فرجانی ساسی، یاسین براهیمی(۸۰ - ناصر محمد)، آدم اوناس و فرانک ماگری (۶۴- علی سوراگ)



شروع خواب آور دو تیم



در دقایق ابتدایی این مسابقه، اشتباه بازیکنان الغرافه در ارسال پاس باعث شد توپ از زمین خارج شود و در اختیار استقلالی‌ها قرار بگیرد. با وجود مالکیت بیشتر توپ توسط آبی‌پوشان، در پنج دقیقه نخست موقعیت خطرناکی روی دروازه الغرافه ایجاد نشد و بازیکنان تیم قطری نیز نتوانستند تهدید جدی روی دروازه استقلال داشته باشند.



استقلال در دقیقه ۱۱ روی یک ضربه کرنر صاحب موقعیت شد. جلال‌الدین ماشاریپوف توپ را روی دروازه الغرافه ارسال کرد و سامان فلاح با ضربه سر دروازه این تیم را هدف گرفت، اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.



در ادامه و در دقیقه ۱۵، جریان بازی بیشتر در میانه‌های زمین دنبال شد و بازیکنان الغرافه بارها با خطا روی بازیکنان استقلال سعی در متوقف کردن حملات حریف داشتند. چهار دقیقه بعد نیز یاسین براهیمی از سمت راست به دروازه استقلال نزدیک شد و با ارسال پاس عرضی قصد داشت ماگری را صاحب توپ کند، اما آقاسی زودتر از مهاجم الغرافه توپ را به کرنر فرستاد.



الغرافه در دقیقه ۲۰ روی ضربه کرنر فرصت گلزنی پیدا کرد، اما ضربه سر بازیکن این تیم با اختلافی اندک از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت. پنج دقیقه بعد نیز روزبه چشمی با ارسال پاس بلند و عمقی قصد داشت سعید سحرخیزان را در موقعیت گلزنی قرار دهد، اما خروج به‌موقع دروازه‌بان الغرافه مانع از رسیدن توپ به مهاجم استقلال شد.



در دقیقه ۲۶ این دیدار، برخورد بازیکن الغرافه با امیرمحمد رزاقی‌نیا باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد و بازی برای دقایقی متوقف ماند. رزاقی‌نیا به دلیل این مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یاسر آسانی در دقیقه ۳۲ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.



آسانی نیامده سوپر گل کاشت



آسانی که به‌تازگی وارد زمین شده بود، روی پاس صالح حردانی در دقیقه ۳۸ با شوتی زیبا موفق شد دروازه الغرافه را باز کند تا استقلال با گل وینگر گلزن خود از حریف قطری پیش بیفتد.



سعید سحرخیزان در دقیقه ۳+ ۴۵ روی پاس یاسر آسانی در موقعیتی تک به تک با دروازه‌بان الغرافه قرار گرفت اما موفق شد توپ را وارد دروازه کند و احمد کانه توپ را مهار و دور کرد.

دقیقه ۶ + ۴۵: بازیکنان الغرافه حمله ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که شوت بازیکن این تیم را حبیب فرعباسی مهار کرد و در ریباند باز دوباره توپ به بازیکن این تیم رسید که با دخالت عارف آقاسی و فرعباسی دور دور شد و موقعیت گلزنی الغرافه از دست رفت.



شروع نیمه دوم و گل تساوی برای الغرافه

در آغاز نیمه دوم، تیم الغرافه موفق شد در دقیقه ۴۷ روی یک ضربه کاشته در میانه میدان به گل تساوی برسد. توپ ارسالی با دخالت سیدو سانو در مقابل دروازه به فرجانی ساسی رسید و این بازیکن با ضربه نوک پا توپ را وارد دروازه حبیب فرعباسی کرد تا نتیجه بازی یک بر یک شود.



فرصت‌سوزی سحرخیزان در محوطه جریمه الغرافه



الغرافه در دقیقه ۵۰ روی یک ضدحمله خطرناک توسط ماگری به محوطه جریمه استقلال رسید، اما ضربه مهاجم این تیم با واکنش حبیب فرعباسی دفع شد و به کرنر رفت. دو دقیقه بعد، سامان فلاح با یک پاس بلند و عمقی سعید سحرخیزان را در محوطه جریمه الغرافه صاحب توپ کرد، اما شوت مهاجم استقلال با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت تا یک فرصت دیگر برای گلزنی آبی‌پوشان از دست برود.



در دقیقه ۵۴ این دیدار، تکل بازیکن الغرافه روی پای یاسر آسانی باعث مصدومیت وینگر استقلال شد و بازی برای دقایقی متوقف ماند. با این حال، مشکل خاصی برای آسانی پیش نیامد و او پس از چند دقیقه به زمین بازگشت.



علیرضا کوشکی در دقیقه ۵۶ با حرکتی در عرض، فرصت شوت‌زنی پیدا کرد و ضربه خود را به سمت دروازه الغرافه روانه کرد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.



گل دوم استقلال روی اشتباه دروازه‌بان الغرافه



در دقیقه ۶۱، حسین گودرزی پس از توپ‌ربایی در میانه میدان، با شوتی از راه دور دروازه الغرافه را هدف قرار داد که اشتباه دروازه‌بان تیم قطری در مهار توپ باعث شد این ضربه به گل دوم استقلال تبدیل شود و آبی‌پوشان بار دیگر از حریف خود پیش بیفتند.

در دقیقه ۶۳، آدام یوناس از پشت محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.



استقلال در دقیقه ۷۳ روی ارسال صالح حردانی صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر سامان فلاح که برای کمک به حمله پیش کشیده بود، از بالای دروازه الغرافه راهی اوت شد.



الغرافه در دقیقه ۷۸ با شوت محکم و سرکش یاسین براهیمی دروازه استقلال را تهدید کرد، اما توپ پس از برخورد به پای عارف آقاسی تغییر مسیر داد و به شکلی خطرناک به کرنر رفت. در ادامه، سعید سحرخیزان نیز برای سومین بار در این مسابقه در موقعیت مناسب گلزنی قرار گرفت. مهاجم استقلال با یک سر توپ مدافع مقابل خود را فریب داد، اما ضربه نهایی او در چارچوب دروازه قرار نگرفت و مدافع الغرافه توپ را به کرنر فرستاد.

فرعباسی استقلال را نجات داد

الغرافه در دقیقه ۸۴ روی اشتباه رستم آشورماتوف صاحب موقعیت خطرناکی شد و توپ به علاالدین حسن رسید تا این بازیکن در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار بگیرد، اما دروازه‌بان استقلال با واکنشی تماشایی ضربه مهاجم حریف را مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد تا مانع از به ثمر رسیدن گل تساوی الغرافه شود.

در دقیقه ۴+ ۹۰، بازیکنان الغرافه به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند و در حالی که نزدیک بود توپ وارد دروازه استقلال شود رستم آشورماتوف توپ را از روی خط دروازه دور کرد.



در نهایت این بازی با برتری ۲ بر یک استقلال به پایان رسید تا آبی ها پس از السد دومین تیم قطری را هم در لیگ نخبگان آسیا شکست دهند و به دومین پیروزی متوالی خود دست یابند. استقلال همراه با العین امارات در جدول مرحله گروهی منطقه غرب آسیا ۶ امتیازی هستند و آبی ها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفتند.