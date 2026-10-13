هشدار سطح زرد هواشناسی در گلپایگان؛ احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد

محمد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، وضعیت جوی گلپایگان از روز سه‌شنبه تا جمعه ۲۴ مهرماه به شرح زیر است:

وی افزود: روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، هوا صاف بعدازظهر ابری با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در شب نیز هوا صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود؛ دما ۲۷ بین ۱۲ درجه سانتی‌گراد است.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، هوا صاف تا قسمتی ابری با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود؛دما ۲۶بین ۱۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

شرافت بیان کرد: روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، آسمان صاف بعدازظهر قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ دما ۲۶ بین ۱۲ درجه سانتی‌گراد است.

وی خاطرنشان کرد: روز جمعه ۲۴ مهرماه، آسمان صاف بعد از ظهر ابری خواهد بود و وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ دما ۲۷ بین ۱۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی سطح زرد استان اصفهان اظهار کرد: بارش باران گاهی با رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، گردوخاک و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود و شدت ناپایداری‌ها طی سه‌شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.

وی افزود: زمان فعالیت این سامانه از دوشنبه ۲۰ مهرماه تا چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ است.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه نیمه غربی استان و ارتفاعات بوئین‌میاندشت، چادگان، اصفهان، خوانسار، فریدن (داران)، دهق، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، نجف‌آباد، نطنز، نائین، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدون‌شهر، فلاورجان، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مورچه‌خورت، شاهین‌شهر و میمه تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه مناطق غرب و جنوب استان، به‌ویژه ارتفاعات بوئین‌میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدون‌شهر و گلپایگان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.