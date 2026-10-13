به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» امروز سه‌شنبه با برگزاری آیین افتتاحیه در نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان آغاز می‌شود و در ادامه، نشست‌های تخصصی و برنامه‌هایی با محوریت هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین آموزشی، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، ایده‌پردازی و هنرهای سنتی برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین افتتاحیه این رویداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کروی نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار می‌شود. پس از آن، میز پیشران خدمت صنایع خلاق از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن همایش همین نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.

همچنین نشست فرهنگ، از محتوا تا تجربه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای که به موضوع فرهنگ در پیوند با تولید محتوا و تجربه مخاطب می‌پردازد.

هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در کانون برنامه‌های تخصصی

نشست صنایع خلاق در عصر هوش مصنوعی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن همایش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان برگزار خواهد شد. این نشست به بررسی نسبت صنایع خلاق با تحولات هوش مصنوعی اختصاص دارد؛ فناوری‌ای که زمینه‌های تازه‌ای برای تولید محتوا، طراحی، ارائه خدمات و توسعه کسب‌وکارهای خلاق ایجاد کرده است.

در همین بازه زمانی، نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آموزش؛ از ایده تا سرمایه در جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار می‌شود. این برنامه بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های آموزشی و مسیر تبدیل ایده‌های نوآورانه به طرح‌های اقتصادی تمرکز دارد.

ایده‌شو و هنرهای سنتی در برنامه عصرگاهی مانوین

رویداد ایده‌شو از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن همایش مرکز رشد دانشگاه هنر اصفهان برگزار می‌شود. این برنامه در کنار نشست‌های تخصصی روز نخست، به حوزه ایده‌پردازی اختصاص دارد.

همچنین نشست سوزن‌دوزی آثار فاخر اصفهان از ساعت ۱۷ تا ۱۸ در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان برگزار خواهد شد تا هنرهای سنتی نیز در میان محورهای برنامه‌های روز نخست این رویداد جای داشته باشند.

برنامه‌های امروز مانوین در مجموع هفت بخش شامل آیین افتتاحیه، میز پیشران خدمت صنایع خلاق، نشست فرهنگ، از محتوا تا تجربه، نشست صنایع خلاق در عصر هوش مصنوعی، نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آموزش، رویداد ایده‌شو و نشست سوزن‌دوزی آثار فاخر اصفهان را در بر می‌گیرد.

تنوع موضوعی و تعدد محل‌های برگزاری، برنامه روز نخست مانوین را به مجموعه‌ای از فعالیت‌های نمایشگاهی، تخصصی، دانشگاهی و فرهنگی تبدیل کرده است که حوزه‌های فناوری و سرمایه‌گذاری را در کنار ظرفیت‌های هنری و سنتی اصفهان قرار می‌دهد.