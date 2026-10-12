تولید ۳۴۰ هزار تن انگور در آذربایجان شرقی؛ بناب قطب صادرات کشمش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی چالش‌های بازار کشمش و بازدید از واحدهای فرآوری این محصول در شهرستان بناب، اظهار کرد: با توجه به اهمیت انگور در اقتصاد کشاورزی آذربایجان شرقی و جایگاه بناب در صادرات کشمش، بررسی وضعیت تولید و فرآوری، شناسایی موانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پیگیری راهکارهای رفع مشکلات این بخش در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به افزایش تولید انگور در آذربایجان شرقی گفت: برآوردها نشان می‌دهد امسال حدود ۳۴۰ هزار تن انگور در استان تولید شده است؛ ظرفیتی که ضرورت توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و تسهیل صادرات این محصول را افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تأکید بر جایگاه بناب در صنعت کشمش کشور افزود: این شهرستان رتبه نخست فرآوری انگور در استان را دارد و از مراکز مهم تجاری و صادراتی کشمش کشور به شمار می‌رود.

شفیعی با اشاره به فعالیت صادرکنندگان برتر کشمش در بناب و برخورداری این شهرستان از زیرساخت‌های گسترده فرآوری، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها نقش مهمی در حضور بناب در بازارهای داخلی و خارجی و تقویت جایگاه آن در زنجیره تولید و تجارت کشمش دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر انگور تولیدی منطقه، بخش قابل‌توجهی از محصول سایر استان‌ها، به‌ویژه قزوین، برای فرآوری به بناب منتقل می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای واحدهای فرآوری این شهرستان در زنجیره تأمین و صادرات کشمش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۱۰۰ هزار تن کشمش در بناب تولید شود و گفت: برای مدیریت شرایط بازار و پشتیبانی از فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

شفیعی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای فرآوری و برگزاری نشست با فعالان این صنعت اظهار کرد: در این بازدیدها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، کارخانه‌داران و صادرکنندگان بررسی و موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها شناسایی شد تا پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات و حمایت از تداوم تولید و صادرات انجام گیرد.

وی همچنین از پیگیری مشکلات صادرات کشمش خبر داد و افزود: در این راستا، هماهنگی‌های لازم با گمرکات مختلف کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل فرایند صادرات انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هدف از این اقدامات را کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان، تسریع روند صادرات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و فرآوری کشمش در استان عنوان کرد.