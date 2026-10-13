مهدی پورقاسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۳۸ بازدید میدانی و پایش زیست‌محیطی از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی شهرستان اصفهان انجام شد، اظهار کرد: در این بازه ۲۵۶ اخطار رفع آلایندگی صادر شده و ۵۵ شکواییه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به ۴۱۱ استعلام زیست‌محیطی در این مدت پاسخ داده شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان افزود: ۶ مورد پیگیری قضایی نیز انجام شده که هنوز رأی نهایی آن‌ها صادر نشده است. با این حال، در سه مورد از فعالیت واحدهای آلاینده هوا تا رفع آلودگی جلوگیری شده است.

پورقاسم تاکید کرد: نظارت مستمر بر واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی و پیگیری رفع آلایندگی از اولویت‌های این اداره در نیمه نخست سال جاری بوده است.