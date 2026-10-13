به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، با وجود سفر منصور بن‌ زاید، معاون رئیس‌ امارات به عربستان، هنوز نشانه‌ای از توافق در مورد اختلافات پیرامون یمن دیده نمی‌شود. ابوظبی در ازای ورود به جنگ، بازپس‌گیری مدیریت جنوب و حفظ سهم خود را شرط کرده است؛ در حالی که ریاض روی مهره های بازی خود پافشاری کرده و «شورای انتقالی جنوبی» را به خیانت متهم می‌کند.

به نظر می‌رسد ریاض آمادگی پذیرش خواسته‌های ابوظبی مبنی بر محدود کردن مدیریت استان‌های جنوبی به دست خود را ندارد؛ چرا که عربستان این استان‌ها را حوزه نفوذ و سهم سیاسی و نظامی خود می‌داند. با این حال، عربستان به این خواسته‌ها از زاویه‌ای استراتژیک‌تر می‌نگرد و نگران است تسلیم در برابر نفوذ امارات در جنوب، منجر به تضعیف برگه های باقی‌مانده او در معادله یمن شود.

با وجود وضعیت دشوار سعودی‌ها در یمن و نیاز آن‌ها به بهره‌گیری از تمامی مهره های خود، دولت مزدور ریاض در عدن همچنان «عیدروس الزبیدی»، رئیس «شورای انتقالی جنوبی» را به خیانت بزرگ متهم می‌کند و برخی فعالان یا نزدیکان به ریاض، ابوظبی را به تبانی با دولت صنعا و هماهنگی میدانی با فرماندهان وابسته به «شورای انتقالی» متهم می‌کنند.

در مقابل، امارات نیز توانایی درگیر شدن مستقیم در جنگ در کنار عربستان را ندارد؛ به‌ ویژه در شرایطی که قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای از چنین درگیری‌ به دلیل مخاطرات امنیتی و استراتژیک آن خودداری می‌کنند.

علاوه بر این، امارات همچنان پیامدهای جنگ اسرائیل-آمریکا علیه ایران را تجربه می‌کند و ورود به رویارویی دیگری با هزینه‌های بسیار بالا، به سود آن نیست.

به اعتقاد ناظران سیاسی، تنها حالتی که امارات می‌تواند تصمیم به مشارکت مستقیم در جنگ یمن بگیرد، ورود ایالات متحده به این درگیری در قالب یک طرح جامع است که در آن ابوظبی سهم خود از غنایم را حفظ کند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در سال ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که امارات به درخواست واشنگتن برای حمله به مأرب در برابر نیروهای مسلح یمن به این کشور بازگشت، آن هم پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ رسماً خروج خود را اعلام کرده بود.

در حال حاضر، مواضع رسانه های اماراتی و پلتفرم‌های جنوبی وابسته به ابوظبی نشان می‌دهد که امارات هنوز از پیامدهای «اهانت شدید» عربستان در اخراج از استان‌های جنوبی یمن در اواخر سال گذشته، چشم پوشی نکرده است. حتی فعالان و سیاست‌مداران جنوب یمن، خوشحالی خود را از شکست‌های ریاض در مدیریت عملیات نظامی و حفظ تأسیسات حیاتی خود پنهان نمی‌کنند.