خوشحالم برای تیم ملی گلزنی کردم/ بازی خوبی با استوریل داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در خصوص بازی این تیم با استوریل پرتغال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی بود. تیم ایران توانایی و پتانسیل خوبی از خود مقابل تیمی که به یوفا کاپ صعود کرده، ارائه کرد. فکر می‌کنم بازی امروز به ما کمک کرد تا با آمادگی بیشتری در رقابتهای جام ملت‌های آسیا حضور داشته باشیم.

وی درمورد اولین گلی که برای تیم ملی ایران به ثمر رساند، گفت: خوشحالم که اولین گلم را در تیم ملی بزرگسالان به ثمر رساندم و امیداورم این گلزنی ادامه دار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران که اردوی آماده‌سازی خود برای حضور در جام ملت‌های آسیا را در پرتغال برپا کرده، ظهر روز جمعه در نخستین دیدار تدارکاتی خود در این اردو، به مصاف تیم استوریل این کشور رفت و در پایان موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر این تیم به برتری برسد. سردار آزمون (50) و علیرضا جهانبخش(55) برای تیم ملی ایران گلزنی کردند.