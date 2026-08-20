بازسازی گفتمان مسجد و تقویت ارتباط با نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست ائمه جمعه استان که با حضور حجتالاسلاموالمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی روحانیت شیعه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان روحانیت، نخبگان و نسل جوان و بازسازی گفتمان مسجد متناسب با نیازهای روز جامعه تأکید کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه علم، عقلانیت، پارسایی و توجه به تاریخ از ویژگیهای برجسته علمای شیعه در طول تاریخ بوده است، اظهار کرد: روحانیت در مسیر تاریخی خود همواره از جایگاه مهمی در عرصههای علمی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و امروز نیز باید از این ظرفیت برای مواجهه با مسائل و تهدیدهای جدید استفاده شود.
صادقی با اشاره به اهمیت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران گفت: باورها، ارزشها، نگرشها و سبک زندگی از مهمترین مؤلفههای قدرت نرم کشور هستند و طبیعی است که دشمن این حوزهها را هدف قرار دهد.
وی با تأکید بر تغییرات گسترده در عرصه ارتباطات و شکلگیری تفاوتهای نسلی افزود: شیوه ارتباط با نسل جدید نسبت به گذشته تغییر کرده و بخش قابل توجهی از تبادل اطلاعات و شکلگیری نگرشها در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی انجام میشود؛ بنابراین باید برای این تحول، برنامه و راهکار متناسب داشته باشیم.
استاندار زنجان ادامه داد: امروز لازم است ارتباط و گفتوگوی بیشتری میان مجموعه اجرایی، روحانیت و حوزههای نخبگانی برقرار شود و اطلاعات و دیدگاهها با یکدیگر به اشتراک گذاشته شود تا بتوان برای مواجهه با شبهات و پرسشهایی که نسل جوان بهصورت مستمر با آنها مواجه است، پاسخهای دقیق و اقناعکننده ارائه کرد.
صادقی با اشاره به اهمیت شناخت تاریخ معاصر در میان نسل جوان، بر ضرورت بازنگری در شیوه آموزش و انتقال مفاهیم تاریخی تأکید کرد و گفت: باید بررسی کنیم چرا با وجود سالها آموزش رسمی تاریخ، بخشی از نسل جوان شناخت کافی و دقیقی از تاریخ کشور و تحولات گذشته ندارد.
وی با بیان اینکه این مسئله نیازمند آسیبشناسی جدی است، افزود: باید محتوای آموزشی، گفتمان و شیوه ارتباط با نسل جدید را مورد بازبینی قرار دهیم و از ظرفیتهای مختلف برای ارتقای شناخت تاریخی و اجتماعی جوانان استفاده کنیم.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی گفت: در کنار توجه به زیرساختها و امکانات مساجد، باید بررسی کنیم که گفتمان مسجد تا چه اندازه توانسته با نسل جوان و بهویژه نسلهای جدید انقلاب ارتباط برقرار کند و چه اقداماتی برای بازسازی و تقویت این گفتمان ضرورت دارد.
صادقی با تأکید بر اینکه کشور در شرایط عادی قرار ندارد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، ضرورت مدیریت دقیق منابع و استفاده صحیح از ظرفیتهای کشور را دوچندان کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مفهوم عدالت گفت: عدالت به معنای یکسانسازی نیست، بلکه باید متناسب با نقش، توانمندی، جایگاه علمی، تجربه، کارکرد و اثربخشی افراد، زمینه بهرهمندی و جبران خدمات فراهم شود.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: کشور در حوزه علم و دانش پیشرفتهای قابل توجهی داشته و باید ضمن حفظ و تقویت این دستاوردها، از ظرفیت علمی و تخصصی نیروهای توانمند برای پیشبرد اهداف کشور به بهترین شکل استفاده شود.
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