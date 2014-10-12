مسئول فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 965 گفتمان دینی از آبان ماه امسال در مدارس متوسطه استان خراسان رضوی برگزار می شود.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی به موضوعات این گفتمان ها اشاره كرد و افزود: تكنولو‍ژی نوین اطلاعات و ارتباطات جنگ نرم، مهارت‌های زندگی، عفاف و حجاب، آسیب ها و چالش های روابط اجتماعی از موضوعات این طرح می باشد.

وی فرقه های انحرافی را نیز از موضوعاتی خواند كه در قالب این گفتمان ها مطرح می شود و ادامه داد: معرفی و بررسی فرقه‌های انحرافی، دین زندگی و احكام مرتبط با آن، مبانی انقلاب اسلامی، نیز جزو مباحثی خواهد بود كه در قالب این گفتمان ها به بحث گذاشته خواهند شد.

مسئول امور فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان داشت: ایجاد تحول در جوانان با بهره گیری از تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغی، ایجاد فضای گفتگو و توسعه محافل بحث و انتقادی سالم و همچنین معرفی هویت دینی و تعمیق دین آگاهی ها و باور های اعتقادی جوانان از جمله هدف‌های در نظر گفته شده برای این گفتمان ها خواهد بود.

حجت الاسلام فاطمی گفت: این طرح از آبان ماه امسال در سطح مدارس متوسطه استان خراسان رضوی شروع می شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا اسفند ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی اظهار كرد: در این طرح 191 كلاس و در هر كلاس 5 گفتمان اجرا خواهد شد كه در مجموع چیزی در حدود 765 گفتمان دینی در سطح مدارس استان خراسان رضوی برگزار می شود.

حجت‌الاسلامی فاطمی عنوان داشت: سال گذشت در كنار این گفتمان ها، دوطرح ویژه با عناوین گفتمان‌های عفاف و حجاب و گفتمان‌های زیارت اجرا شد كه طبق برنامه ریزی ها امسال نیز 200 گفتمان عفاف و حجاب در همین طرح اجرا خواهد شد که مجموع گفتمان های مدنظر به 965 گفتمان خواهد رسید.

وی گفت: این گفتمان ها در سال گذشته با بهره گیری از اساتید مجرب در قالب 4 گفتمان 4 جلسه ای در زمینه مسائل اعتقادی، تربیتی اجتماعی و در قالب موضوعات جهاد اقتصادی، زن و خانواده، آسیب های اجتماعی، عرفان و نحله های نوظهور، نماز، جوانان، فرهنگ مناسب های دینی، مهارت در زندگی برگزار شد.

مسئول امور فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: سال گذشته این طرح با مخاطبی بالغ بر 55 هزار نفر و در قالب 1845 گفتمان اجرا شد.