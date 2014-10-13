انتخاب دو مهاجم خارجی برای پرسپولیس/ انتخاب هافبک میانی از داخل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: بچهها در اردوی کیش همکاری و تمرینات خیلی خوبی داشتند، میشود گفت شرایط نسبتا خوبی هم از نظر بدنی پیدا کردهاند که باید آن را حفظ کنیم.
وی در ارتباط با اینکه آیا اهداف وی از برگزاری این اردو تأمین شده است، ادامه داد: حدود 20 درصد از نظر بدنی پیشرفت کردهایم. در اردوی کیش تاکید ما بیشتر روی مساله آمادگی جسمانی و استقامت بود تا بازیکنان در این مساله فرم مطلوبتری پیدا کنند و توان بیشتری برای برنامههای تیمی داشته باشند.
سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت تیم در مورد مسائل تاکتیکی گفت: همانطور که گفتم ما بیشتر دنبال مساله بدنی بودیم. صبح و بعدازظهر روی این موضوع کار کردیم. البته از نظر کار گروهی و هماهنگی تیمی نیز توسعه داشتیم.
درخشان در پاسخ به این سوال که آیا سرخپوشان بعد از این اردو از نظر بدنی قادر به اجرای تفکرات وی خواهند بود یا نه، تصریح کرد: همانطور که گفتم ما تا حدودی در این حوزه رشد کردیم. طبعا انتظار داریم تاثیر آن را در عملکرد تیمی ببینیم ولی باید به این نکته هم توجه داشت که نمیشد بیش از این روی تیم فشار بیاوریم، چون جواب عکس میداد.
وی ادامه داد: در یک زمان یک هفتهای نمیتوانیم کار خارقالعادهای انجام بدهیم. یک تیم نیم بند داشتیم که کارهای خوبی روی آن انجام شده است. با کمک خدا و حمایت هواداران باید مرحله به مرحله پیشرفت کنیم.
درخشان درباره اینکه به نظر میرسد بازیکنان پرسپولیس نسبت به پیروزی و بازی جام حذفی اطمینان دارند، در حالی که تیم در شرایط بدنسازی بوده است، گفت: خوشحالم از اینکه بازیکنان باور دارند که قوی هستند، چون بخشی از برنامه ما تقویت روحی و روانی تیم بود اما هیچ تیمی را دست کم نمیگیریم. همه تیمها قابل احترام هستند و قطعا با برنامهریزی خاصی روبروی ما قرار میگیرند. تیمها برابر پرسپولیس به جهت انگیزههایی که دارند، قدرت مضاعفی را پیدا میکنند. بازیکنان ما به قدری حرفهای هستند که به این مسائل توجه داشته باشند و قطعا ما نیز این نکات را به آنها یادآوری میکنیم.
سرمربی پرسپولیس درباره امکانات ورزشی کیش و مشکلی که در جریان یکی از تمرینات پیش آمده بود، خاطرنشان کرد: جزیره کیش امکانات خوبی دارد اما در حدی که میزبانی خوبی از یک تیم داشته باشد. برای حضور همزمان چند تیم، نیاز به امکانات بیشتری بویژه زمینهای تمرینی خوب و استاندارد است. با توجه به شرایط خوبی که این جزیره دارد، شایسته است در این حوزه توسعه بیشتری پیدا کند. در این صورت نه تنها تیمهای داخلی نیازی به حضور در خارج از کشور نخواهند داشت و هزینهها را در داخل کشور انجام خواهند داد بلکه حتی امکان میزبانی از تیمهای غیر ایرانی نیز بوجود خواهد آمد.
درخشان در مورد بررسیهای زیادی که برای جذب بازیکنان خارجی داشته است، تصریح کرد: دو مهاجم، نسبتا نظر ما را جذب کردهاند. البته آنها در حال بازی در تیمهای خود هستند و اینطور نیست که بیرون مانده باشند. در این ارتباط با نمایندگان آنها در تماس هستیم و اقدامات برای توافق با آنها و باشگاههایشان آغاز شده است.
وی درباره اینکه در صحبتهای قبلی خود عنوان کرده بود، به دنبال بازیکن در سایر پستها بویژه در خط میانی نیز هست، اضافه کرد: هنوز در خط هافبک به جمعبندی نرسیدهایم. با توجه به اینکه نیلسون و اومانا را در اختیار داریم، تنها امکان جذب دو بازیکن خارجی دیگر وجود دارد و برای سایر خطوط در میان گزینههای داخلی به دنبال بازیکن هستیم. چند گزینه مد نظر قرار دارد که روی آنها فکر میکنیم ولی چون با تیمهای خود در حال بازی هستند، به خودمان اجازه ندادیم با آنها وارد مذاکره شویم و پس از انتخاب نهایی تا نیم فصل صبر خواهیم کرد.
سرمربی پرسپولیس در مورد ارزیابی خود از وضعیت جعفرپور که در تمرینات حضور دارد، تصریح کرد: او روز به روز بهتر شده است و منتظریم که به فاکتورهای مورد نظر ما نزدیک شود و در آن زمان تصمیمگیری خواهیم کرد.
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