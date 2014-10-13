شکست هلند در خانه ایسلند، پیروزی ایتالیا و توقف بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، از گروه A رقابتها تیم فوتبال ایسلند در خانه خود با درخشش گیلفی سیگاردسون با نتیجه 2 بر صفر میهمان نامدار خود هلند را از پیش رو برداشت. در این دیدار گیلفی سیگاردسون یک بار در دقیقه 10 از روی نقطه پنالتی و یک بار هم در دقیقه 42 در جریان بازی دروازه تیم ملی هلند را گشود تا یک شگفتی دیگر در رقابتهای این چند روز اخیر مقدماتی یورو رقم بخورد.

در دیگر دیدار این گروه جمهوری چک با نتیجه 4 بر 2 از سد قزاقستان گذشت و ترکیه در خانه لتونی با تساوی یک بر یک متوقف شد.

در گروه B رقابتها بلژیک در خانه بوسنی و هرزگوین به تساوی یک بر یک رضایت داد. در این دیدار ابتدا ادین ژکو مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد در دقیقه 28 بوسنی را یک بر صفر پیش انداخت اما در ادامه رادیا ناینگولان در دقیقه 51 نتیجه را برای بلژیک به تساوی کشاند.

از گروه H رقابتها هم کرواسی با نتیجه پر گل 6 بر صفر مقابل آذربایجان به برتری رسید و ایتالیا هم با تک گل دقیقه 24 گراتزیانو پله یک بر صفر از سد مالت گذشت.

نتایج کامل دیدارهای دوشنبه شب به شرح زیر است:

گروه A

قزاقستان 2 - جمهوری چک 4

ایسلند 2 - هلند صفر

لتونی یک - ترکیه یک

گروه B

بوسنی و هرزگوین یک - بلژیک یک

ولز 2 - قبرس یک

گروه H

کرواسی 6 - آذربایجان صفر

مالت صفر - ایتالیا یک

نروژ 2 - بلغارستان یک