اسپانیا نباید دیه گو کاستا را به تیم ملی دعوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیه گو کاستا در پیروزی 3 بر صفر تیم فوتبال چلسی مقابل استون ویلا گلزنی کرد تا آمار گل های خود در این فصل را به عدد 8 در 6 بازی برساند و آبی های لندن هم در صدر جدول قرار بگیرند.

مورینیو معتقد است دیه گو کاستا اگر برای دو بازی اسپانیا در مقدماتی یورو 2016 به تیم ملی دعوت نشود می تواند به اوج آمادگی برسد. او می گوید: ما در تمرینات به کاستا فشار نمی آوریم اما او به گلزنی هایش ادامه می دهد. اگر او کاملا مصدومیت همسترینگ خود را پشت سر بگذارد و بتواند تمرینات را به صورت طبیعی دنبال کند به زودی به اوج می رسد و حتی بهتر از این هم خواهد شد. او تقریبا در تمرینات هیچ کاری انجام نمی دهد، فقط استراحت و ریکاوری می کند.

سرمربی پرتغالی چلسی افزود: اگر او به اردوی تیم ملی اسپانیا برای بازی های مقدماتی یورو 2016 دعوت نشود می تواند این ریکاوری را ادامه دهد و بعد از آن هم برای چلسی و هم برای تیم ملی اسپانیا در اوج بازی کند.